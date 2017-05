Norwegian començaria a volar "demà mateix" entre Barcelona i Tòquio si no fos pel veto de l'Estat

El conseller delegat de Norwegian, Bjørn Kjos, ha assegurat aquest dimarts que la seva companyia està preparada per començar a volar entre Barcelona i Tòquio. El blogueig burocràtic de l'Estat, però, impedeix que la companyia realitzi aquesta ruta.

"Si tingués els drets començaria a volar demà mateix", ha lamentat Kjos. La companyia no pot connectar les dues ciutats perquè l'acord bilateral que Espanya i Rússia van signar l'estiu passat obliga a què tots els vols que sobrevolin Rússia i tinguin com a destí un tercer país s'enlairin des de Madrid, tal com va explicar l'ARA el mes passat.

"Ens resulta increïble que fins ara no hi hagués una connexió directa entre Barcelona i Califòrnia" Bjørn Kjos Conseller delegat de Norwegian

És per això que Kjos ha emplaçat els governants a resoldre aquest bloqueig burocràtic. "Són els polítics els que han de resoldre-ho", ha afirmat el conseller delegat de Norwegian abans de defensar que la creació de noves rutes aèries són una bona eina per crear llocs de treball als països on s'implanten. Norwegian ha fet una forta aposta per Barcelona, on a principis de juny començarà a operar rutes directes fins a la Costa Oest dels Estats Units (San Francisco i Los Angeles, en concret). " Ens resulta increïble que fins ara no hi hagués una connexió directa entre Barcelona i Califòrnia", ha expressat Kjos.

Poc després que Norwegian comuniqués la creació d'aquestes rutes, però, el hòlding IAG (integrat per Iberia, Vueling, British Airways i Aer Lingus) anunciava també la creació d'una nova aerolínia (anomenada Level) que justament competirà amb Norwegian amb moltes de les rutes de llarg radi que l'escandinava operarà des de Barcelona.

Amb tot, el dirigent de l'aerolínia ha assegurat també que problemes com aquest no són exclusivitat d'Espanya. "Vivim problemes com aquest a tot arreu", ha afirmat.

El conseller delegat de Norwegian també ha demanat que se solucionin aviat els problemes en els controls de passaports de l'Aeroport del Prat, que ens les últimes setmanes estan provocant llargues cues i, fins i tot, pèrdues de vol per a les persones que s'hi veuen atrapades.