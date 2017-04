Norwegian prioritzarà obrir el llarg radi a Madrid abans d’augmentar-lo al Prat

Norwegian també vol el seu lloc al llarg radi de Barajas. El conseller delegat de l’aerolínia escandinava de baix cost, Bjørn Kjos, va confirmar ahir dimarts que la companyia prioritzarà obrir rutes de llarg radi a Madrid abans d’augmentar les destinacions d’aquest tipus que ja té al Prat. Segons Kjos, la capital espanyola és un mercat on encara hi ha espai per a la competència, tot i el control que ja té Iberia sobre els vols intercontinentals de Barajas.

Així doncs, la 'low cost' podria estrenar una base de llarg radi a Madrid a mig termini, encara que el conseller delegat no va donar més detalls sobre aquesta estratègia. "Està a la nostra llista i serà una de les properes àrees d'influència que volem abraçar", va dir Kjos. Actualment l'empresa ja compta amb una base a Barajas, però només hi opera vols de curt i mitjà radi a ciutats europees a través de la seva filial irlandesa, la mateixa amb la qual s'ha instal·lat a Barcelona.

En una trobada amb mitjans a Oslo, on va néixer l’aerolínia, Kjos va assegurar que l'operativa de llarg radi de Barcelona, que probablement sumarà un vol directe a Buenos Aires, es mantindrà estable de moment. De fet, també descarta la incorporació a curt termini d'algunes destinacions que han estat reivindicades de manera històrica al Prat com ara la ruta directa a Tòquio. Per poder operar aquest vol, l'aerolínia necessitaria permisos per sobrevolar tot el llarg de Rússia que, segons el conveni bilateral vigent, només contemplen Madrid com a punt d'entrada. Actualment, Iberia acapara els drets d'adjudicació de les freqüències i, per tant, és l'única aerolínia amb un vol directe entre Espanya i la capital japonesa.

En aquest sentit, Kjos va lamentar que els drets de tràfic aeri són el principal obstacle que els impedeix incorporar més rutes a continents com l'Àsia des de Barcelona. "Hi ha països que intenten protegir les seves aerolínies nacionals de bandera amb aquest tipus de restriccions" va criticar el conseller delegat de la companyia.

Frec a frec amb Level

De totes maneres, Kjos no està preocupat per l'aposta d'IAG amb la seva nova marca per estrenar-se en el llarg radi de baix cost des de Barcelona, Level. Aquest estiu les dues aerolínies es trobaran les cares en almenys dos vols a des del Prat a Los Angeles i San Francisco, i ho podrien fer més endavant amb la nova ruta a Buenos Aires. De fet, el conseller delegat de Norwegian va admetre que "sabíem que vindrien", ja que el hòlding d'aerolínies ho tenia fàcil per engegar els vols amb la infraestructura d'Iberia sense gaire antelació. "Per sort Barcelona és un mercat molt gran i hi ha lloc per a tothom", va dir Kjos.

El conseller delegat no va donar xifres concretes sobre les reserves per als vols als Estats Units d'aquest estiu –Norwegian va obrir la venda uns sis mesos abans que ho fes Level –, però va augurar que l'ocupació se situarà al voltant de la mitjana de les rutes intercontinentals de la companyia, que és del 90%. D'altra banda, Kjos també va descartar que el Brexit tingui un impacte negatiu en la companyia escandinava, ja que aquesta compta amb un certificat europeu per operar i no té rutes domèstiques dins el Regne Unit.