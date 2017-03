El PIB per càpita català supera per primer cop el nivell d'abans de la crisi

El PIB per capita català va tornar el 2016 als registres anteriors a la crisi. Catalunya va tancar l'any amb una renda per càpita de 28.590 euros, superior als 28.332 euros que va registrar l'any 2008. De fet, aquesta xifra és la millor de tota la sèrie històrica. Pel que fa a la dada espanyola, el PIB per càpita del 2016 també va deixar enrere tots els registres anteriors i es va situar en 23.970 euros.

Si es divideix la riquesa per la població, però, els ciutadans més rics són els madrilenys. Madrid va ser la comunitat autònoma amb el PIB per càpita més alt el 2016 amb un total de 32.723 euros. D'altra banda, el segon més alt va ser per al País Basc amb 31.805 euros, seguit de Navarra amb 29.807 euros. Finalment, Catalunya va acabar en la quarta posició en el rànquing de les comunitats amb més riquesa per càpita.

Tancant la classificació hi ha Extremadura amb 16.369 euros per habitant, seguida d'Andalusia amb 17.651 euros i Melilla amb 17.686 euros. En total, set comunitats autònomes van superar la mitjana nacional del PIB per càpita. Catalunya es va situar un 19,3% per sobre de la dada estatal, mentre que Madrid la va superar en un 36,5%.

L'economia catalana va créixer un 3,5% el 2016 i va arribar als 223.629 milions d'euros, segons les dades publicades per l'Institut Estadístic de Catalunya (Idescat). Així doncs, el 2016 també va ser el primer cop que l'economia catalana va superar els registres anteriors a la crisi pel que fa al volum total de riquesa generada.