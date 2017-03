Plega el president d'Uber, Jeff Jones, per incompatibilitat amb la companyia

El president d'Uber Technologies, Jeff Jones, va anunciar diumenge la dimissió del càrrec per incompatibilitat amb els valors de la companyia. Jones, un expert en màrqueting, va ser contractat per la companyia d'economia col·laborativa de San Francisco fa poc més de 6 mesos, per provar de suavitzar la imatge d'Uber.

En un comunicat a l'agència Reuters, Jones va dir que no podia continuar com a president d'una empresa amb la qual era incompatible. "Em vaig unir a Uber a causa de la seva missió i del repte de construir capacitats globals que ajudin l'empresa a madurar i prosperar a llarg termini", va dir Jones.

"Ara està clar, però, que les creences i l'enfocament de lideratge que han guiat la meva carrera són incompatibles amb el que he vist i experimentat a Uber, i ja no puc continuar com a president de l'empresa", va afegir.

El paper de Jones es va posar en dubte després que Uber, a principis d'aquest mes, llancés la recerca d'un director d'operacions que dirigís l'empresa juntament amb el president executiu, Travis Kalanick.

Jones havia estat duent a terme algunes responsabilitats com a director d'operacions. Jeff Jones va arribar a Uber al setembre procedent de Target Corp., on va ser director de màrqueting de la marca minorista, la modernització de la qual se li atribueix.

"Volem donar les gràcies a Jeff pels seus sis mesos a l'empresa i li desitgem el millor", ha dit un portaveu d'Uber en un correu electrònic.

El vicepresident de mapes i plataforma de negocis d'Uber, Brian McClendon, va dir per la seva banda que planeja anar-se'n de l'empresa a final de mes per tornar a la política. "Em quedaré en qualitat d'assessor," va dir McClendon en un comunicat enviat a Reuters. "Les eleccions d'aquesta tardor i l'actual crisi fiscal a Kansas m'estan portant a participar més plenament en la nostra democràcia", va indicar.