El Popular es desploma més d'un 15%, fins a mínims històrics

La situació de Banco Popular es torna cada vegada més complicada. Les accions d'aquesta entitat han arribat a caure un 18% a la sessió d'avui, fins a situar-se en un nou mínim històric (a primera hora de la tarda cada títol valia 51 cèntims). Els rumors que sobrevolen el banc presidit per Emilio Saracho han tornat a provocar la incertesa entre els inversors que han decidit treure's les accions de sobre pràcticament en massa. Ara la capitalització del banc és a dir, el seu valor en borsa no arriba als 2.200 milions d'euros.

Els mercats han entès que l'ajornament de la data de venda -que el banc va fer públic ahir- és una evidencia que no hi ha compradors interessats ni ofertes fermes per l'entitat de Saracho. Aquest, però, no és l'únic factor que ha empès els inversors a vendre, de fet, s'hi han afegit diversos fronts.

D'una banda Reuters va fer públic ahir que les autoritats europees adverteixen que l'entitat podria necessitar una intervenció si no troba compradors. A més, segons publica avui 'Vozpópuli', el Popular tampoc hauria superat els test d'estrès del programa d'avaluació del sector financer que fa el Fons Monetari Internacional. Aquest organisme, però, assegura que les conclusions d'aquests exàmens no es faran públiques fins al mes de juliol i que no inclouran indicacions individuals per a cada entitat.

Per acabar de reblar el clau, el Banco Popular ha anunciat aquest matí que es desfeia de la seva participació del 48,98% de Targobank. L'entitat de Saracho s'ha venut els títols a Banque Federative du Credit Mutuel per 65 milions d'euros. D'aquesta manera el banc ha seguit la seva línia de desinvertir en aquelles posicions que no són estratègiques per aconseguir efectiu.

Tot plegat a fet que el Popular toqui un nou fons. La d'avui és la pitjor caiguda des que va començar l'any: una davallada similar a la que va patir l'endemà del Brexit, tot i que aleshores l'acció cotitzava a pràcticament el doble, a l'1,18%. De fet, la baixada d'avui només queda superada per la patacada de la primavera de l'any passat, quan l'entitat va anunciar la macroampliació de capital per 2.500 milions d'euros; aleshores el Popular va arribar a caure un 26%.

La CNMV es resisteix a suspendre la cotització

Davant aquesta situació, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, ha assenyalat que "de moment" no està previst suspendre'n la cotització, tot i que el supervisor "estudia amb atenció" la volatilitat que està patint l'entitat financera les últimes hores.

"Per defecte, al mercat se l'ha de deixar seguir funcionant", ha assenyalat Albella, que ha afegit que cal permetre que els inversors que puguin comprin i venguin als preus que consideren adequats. El president de la CNMV ha insistit que "hi ha unes normes, hi ha raons per adoptar decisions extraordinàries i no adoptar-es, estem seguint la situació en atenció".

L'entitat es troba immersa en un procés de venda, però tampoc descarta una nova macroampliació de capital, fet que desperta encara més dubtes entre els inversors i les autoritats.