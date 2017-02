Reig Jofre guanya 7,66 milions el 2016, un 12 % menys

La farmacèutica Reig Jofre va guanyar 7,66 milions d'euros el 2016, fet que suposa un 12,4% menys que l'any anterior, quan els seus guanys van sumar 8,75 milions. La companyia catalana atribueix el descens dels guanys a l'impacte de la nova normativa que limita l'ús de crèdits fiscals.

La companyia ha indicat que el decret llei aprovat al desembre del 2016 pel Govern sobre l'ús de crèdits fiscals "va motivar una depreciació de 2,7 milions" que va fer que es retallessin els guanys.

En canvi, la facturació de Reig Jofre va créixer un 2,7%, fins als 161,6 milions d'euros, malgrat que el primer trimestre de l'any va estar "fortament afectat per un descens en el consum d'antibiòtics" i de la "feble evolució" de la línia de complements nutricionals.

Per negocis, RJF Pharma, que aglutina el desenvolupament, fabricació i comercialització pròpia de medicaments, va aportar el 79 % de les vendes i va créixer un 2,3%. La divisió de desenvolupament i fabricació especialitzada per a tercers, va aportar un 21% dels ingressos i va augmentar un 5,3% respecte a 2015.

El benefici brut d'explotació o Ebitda de la farmacèutica es va situar en 15,7 milions, front als 17,1 milions del tancament del 2015, fet que suposa un 8% menys.

El 2016 Reig Jofre va portar a terme diverses inversions per augmentar la seva presència industrial i comercial, i per finançar-les es van elevar els seus nivells d'endeutament fins als 29,6 milions.

Amb tot, Reig Jofre té voluntat de sotmetre a consideració de la pròxima Junta d'Accionistes un repartiment de dividend amb càrrec a reserves d'entorn de 3,5 cèntims d'euro per acció, pendent de concretar si s'abonarà com 'scrip dividend' (en forma d'accions) o en efectiu.