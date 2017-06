El Santander compra el Banco Popular per un euro

El Banco Santander ha comunicat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la compra del 100% del banco Popular per tan sols un euro. Així doncs, el Santander ha confirmat que ampliarà capital en 7.000 milions per assumir l'operació i aconseguir les provisions necessàries per reforçar la situació actual del Popular.

En un comunicat, el banc ha explicat que aquesta ampliació ja està assegurada i que els accionistes actuals del Santander hi tindran dret preferent. Segons el Santander, el preu d'un euro es tracta d'un "valor simbòlic" amb el qual el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) ha adjudicat la venda al banc que presideix Ana Botín.

La CNMV ha suspès la cotització del Popular aquest matí poc abans que es conegués l'operació, després que el Banc Central Europeu declarés l'entitat inviable i la junta unica de resolució donés llum verda a la seva venda. Així doncs, el FROB ha executat l'adquisició del Popular per part del Santander, que ha afirmat que l'operació el converteix en el "banc líder a Espanya".

Una entitat "inviable"

Segons aquest mateix organisme, el BCE ha acabat declarant el Popular inviable arran dels seus problemes de liquiditat, "derivats del deteriorament de la seva base de dipòsits durant els últims mesos i la incertesa sobre els seus plans privats" per afrontar problemes en el futur. El mateix BCE ha emès un comunicat en què ha explicat que el Popular estava fent fallida o a punt de fer-ne.

Ahir Bloomberg ja va avançar que el Santander estava estudiant comprar el banc que presideix Emilio Saracho a través d'una ampliació de capital de 5.000 milions d'euros, que ha acabat pujant als 7.000 milions. Així doncs, el Santander haurà de carregar amb els actius immobiliaris improductius del Popular. Es calcula que en total són promocions, habitatges i terrenys per valor de 37.000 milions d’euros, 17.700 dels quals els va obtenir en concepte de pagament de clients morosos.

A banda dels actius improductius, el Popular també arrossega les pèrdues de més 3.485 milions d’euros amb què va tancar el 2016 i que van continuar durant el primer trimestre del 2017. A més, el banc ja va posar en marxa una ambiciosa ampliació de capital de 2.500 milions d'euros el juny passat, en la qual –com va revelar l'ARA– va obligar clients a comprar accions per tenir crèdit.

Primera entitat intervinguda per Europa

El Popular és converteix així en el primer banc europeu intervingut per la Unió Europea. És la primera vegada que la Junta Única de Resolució -l’autoritat de resolució bancària europea- utilitza els seus poders i pren el control d’una entitat.

La decisió de la Junta Única de vendre el banco Popular a un comprador amb capacitat per absorbir l’entitat finançera i evitar la seva fallida implica -i aquesta és la gran novetat- que no rebrà diner públic i que els clients no perdran els seus estalvis. Són els accionistes i alguns bonistes els qui assumiran les pèrdues.

La Comissió Europea ha descatat que el Popular podrà seguir amb total normalitat les seves activitats. "Tots els dipositants tindran accés continuat a tots els seus diners. Seguint la decisió de resolució, el banc pot seguir amb les seves activitats. No ha estat necessària cap ajuda d'Estat per part del Mecanisme Únic de resolució", subratlla Brussel·les en una nota de premsa.

La idea de no salvar bancs amb diner públic o, almenys, fer que els creditors assumeixen pèrdues abans de poder rebre ajudes públiques, és la filosofia principal del mecanisme de supervisió bancària europeu i del de resolució impulsats arran de la crisi econòmica i financera europea.