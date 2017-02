Seat fabricarà la nova caixa de canvis per a tot el grup Volkswagen a partir del 2019

La planta que Seat Componentes té al Prat de Llobregat –l'antiga Gearbox– s'ha adjudicat la fabricació de la nova caixa de canvis del grup Volkswagen, denominada MQ281, que començarà a fabricar a partir del 2019.

En un comunicat, Seat ha precisat que la capacitat anual de fabricació arribarà a 450.000 unitats per a la seva distribució a nivell mundial.

Aquesta caixa de canvis és un canvi manual de sis velocitats que s'utilitzarà en vehicles fabricats a la plataforma MQB, com el Volkswagen Passat, el primer vehicle en el qual anirà equipat.

El Grup Volkswagen té plantes d'aquest tipus a Kassel (Alemanya), Mladá Boleslav i Vrchlabi (República Txeca), Córdoba (Argentina) i quatre plantes situades a la Xina (Tianjin, Dalian, Changchun i Anting), però ha confiat a la planta catalana aquesta adjudicació.

Inversió de 100 milions

Segons el sindicat CCOO, l'adjudicació de la nova caixa de canvis aclareix els dubtes sobre el futur del centre, dona estabilitat en l'ocupació i garanteix la viabilitat del centre amb una inversió de més de 100 milions d'euros en aquest model. A més, ha dit el sindicat en un comunicat, la producció de la nova caixa de canvis comportarà la contractació d'un centenar de persones.

El vicepresident de Producció de Seat, Andreas Tostmann, ha assegurat que l'adjudicació és "un reconeixement a la labor i l'esforç" de tots els treballadors d'aquest centre.

Fins al 2019 la planta s'adaptarà i instal·larà el nou equipament i la línia de muntatge per posar a punt la planta per a la fabricació de 1.800 unitats diàries del nou MQ281. "Sens dubte, es tracta d'un repte per a tota la plantilla, i estem convençuts que l'abordarem junts amb la professionalitat i el compromís amb els quals hem afrontat etapes anteriors, i aconseguirem que el llançament d'aquest nou canvi sigui un èxit", ha afegit.

Actualment, Seat Componentes té una producció anual d'uns 650.000 canvis, i la capacitat màxima de la planta se situa en 800.000 unitats. El centre, creat el 1979, compta amb una plantilla de més de 1.000 empleats i exporta el 70% de la seva producció.