Seat guanya 232 milions d'euros, el millor resultat financer de la seva història

L'automobilística Seat va tancar l'any 2016 amb 232 milions d'euros de benefici operatiu, és a dir, després d'impostos i sense tenir en compte els efectes extraordinaris. L'exercici anterior l'automobilística va aconseguir 6 milions, amb els quals va recuperar els números verds després d'uns anys de crisi.

El president de la companyia, Luca de Meo, ha assegurat aquest dijous en una roda de premsa al Recinte Modernista de Sant Pau que es tracta del millor resultat financer de la història de la companyia, i respon a un volum més gran de les vendes, un 'mix' més alt i l'optimització de costos.

La facturació de la companyia amb seu a Martorell (Barcelona) ha ascendit fins als 8.597 milions d'euros, un 3,2% més. Aquesta xifra d'ingressos també és record i suma el quart any consecutiu amb un augment de les vendes. L'automobilística va entregar 410.200 vehicles a tot el món, un 2,6% més que l'any anterior i la millor xifra de la companyia des de l'any 2007.

La direcció de la companyia ha destacat que el 2016 ha sigut "un any més que exitós per a Seat". El president, Luca de Meo, ha ressaltat una vegada més els bons resultats de l'Ateca i ha assegurat que "la nova generació de l'Ibiza i l'Arona permetran a la companyia a seguir aquest camí".

"L'any no podia haver començat millor per a Seat", ha admès De Meo, que ha afegit: "Ens movem en creixements de dos dígits a les vendes i estem entre els més venuts a Espanya". La direcció de la companyia ha explicat que el 2017 estarà marcat per la mateixa tendència en els resultats i per la inauguració de la primera botiga emblemàtica de la companyia, que també s'instal·larà a Barcelona.

El germà gran de l'Ateca arribarà el 2018

L'automobilística també ha anunciat que el germà gran del seu totterreny urbà, l'Ateca, arribarà al mercat el 2018. La companyia no ha donat gaires detalls, tampoc ha desvetllat el nom, però ha explicat que serà un totterreny gran, un model que fins ara no havien comercialitzat.

Trenta anys esperant un Seat amb nom catalàDe Meo ha explicat que aquest "és un dels segments amb més creixement a Europa" i això els fa ser optimistes: "Ja hem demostrat amb l’Ateca que som creïbles en aquest segment. Farem un bon cotxe i portarem una clientela molt interessant", ha conclòs De Meo.