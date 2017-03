Seat s'enfoca cap el cotxe elèctric i connectat amb el dubte de qui farà els components

Seat ha definit la seva estratègia per als pròxims vuit anys. L'automobilística espanyola ha explicat aquest matí al Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra que la seva prioritat al futur més proper passa pel cotxe connectat i elèctric. Així ho ha explicat el president de la companyia, Luca de Meo, que ha assegurat que "el cotxe elèctric de Seat arribarà al moment just amb el producte correcte".

La companyia no farà públics els seus resultats fins el dia 23 de març, però De Meo ja ha avançat avui que la tendència és "molt positiva". També han explicat que els primers dos mesos del 2017 les vendes han augmentat un 13,6% respecte el mateix període de l'any passat: "Des de 2008 que no teníem uns resultats tan bons", ha insistit De Meo. De fet aquestes xifres situen Seat com una de les marques que més creix a Espanya i a Europa aquest any.

L'automobilísitica, amb seu a Martorell, enfoca els pròxims vuit anys en el cotxe connectat i elèctric. La prioritat és millorar la connectivitat dels seus vehicles i per aconseguir-ho l'automobilística espanyola s'encomana a la seva matriu, Volkswagen, de qui espera aconseguir la tecnologia i el coneixement: "Volkswagen serà com un supermercat per nosaltres", va explicar ahir De Meo en una trobada informal amb els periodistes.

El que encara no està definit és qui fabricarà la tecnologia i els components necessaris per aquests nous models: "Falta per saber quin paper jugaran les fàbriques de components", ha admès el president de Seat, que tampoc ha volgut concretar quins són els socis estratègics amb els que s'associaran per aconseguir aquests productes. "El món digital és un ecosistema amb companyies molt grans i molt petites; estem molt oberts i també tenim el centre tècnic que s'ha d'encarar al futur", ha explicat de Meo.

L'automobilística també s'està reorganitzant per adecuar-se a una línia elèctrica i -tal com van anunciar la setmana passada al Mobile Wolrd Congress- trauran el seu primer model endollable el 2019. De Meo ha admès que ara per ara "les vendes de cotxes elèctrics són homeopàtiques" però ha assegurat que aquests models viuran un primer auge el 2019 i un segon 'boom' el 2025. Per això, davant les crítiques per la lentitud en desenvolupar aquest tipus de cotxes a Seat, De Meo ha assegurat que arribaran al mercat en el moment oportú, tal com ha passat amb el seu totterreny urbà, l'Ateca, que ha estat un dels impulsors de les vendes (juntament amb l'Ibiza i el León).

Nous mercats fora d'Europa

Seat estudia obrir nous mercats fora d'Europa. Els directius de la companyia estudien la opció de començar vendre a països com l'Iran i Egipte, tot i que admeten que hi ha dificultats pel canvi de moneda. També pretenen millorar la seva presència a sud-amèrica, Mèxic i el nord d'Àfrica.

El vicepresident de vendes de la companyia, Wayne Griffith, ha explicat que les sol·licituds de vehicles els permeten assegurar la demanda els pròxims mesos. La companyia a més ja està fabricant la nova generació del seu model més exitós, l'Ibiza, que arribarà al mercat al juny. El totterreny petit, l'Arona, trigarà una mica més, fins a final d'any.