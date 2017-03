El Suprem avala que es pugui evitar una vaga amb subcontractació, segons 'Expansión'

El Tribunal Suprem ha avalat per primer cop que es subcontractin serveis durant una vaga, segons ha publicat aquest dimarts 'Expansión'. Una sentència d'aquesta sala ha considerat que els clients de l'empresa principal que no formin grup amb aquesta poden subcontractar serveis encara que aquesta acció neutralitzi una vaga. En aquest sentit, el dictamen assegura que impedir la subcontractació suposa una protecció "exorbitant" del dret a la vaga.

Concretament, el cas fa referència a Altrad, una companyia que es dedica a muntar andamis i aïllaments per a obres de construcció del sector químic. L'empresa va anunciar una reestructuració per reduir costos i l'agost del 2015 els sindicats van convocar una vaga indefinida a la seva planta de Tarragona. Així doncs, els clients de la companyia Dow Chemical i Basell Poliofelinas van optar per subcontractar perquè el muntatge d'andamis d'Altrad no parés. És per això que els sindicats van acusar l'empresa de vulnerar el seu dret a vaga.

La sentència anul·la el dictamen previ de l'Audiència Nacional, que considerava que la subcontractació tenia com a objectiu minimitzar la vaga. Tot i així, segons el Tribunal Suprem "no existeix una vinculació" per justificar aquest supòsit perquè els dos clients no formaven un grup d'empreses amb Altrad. El tribunal, però, diferencia aquest cas d'altres com els que van afectar a Coca Cola o el grup Prisa, on considere que sí hi havia una vinculació entre l'empresa i els que van subcontractar.

Segons experts consultats per 'Expansión', la sentència del Suprem esclareix i acota el dret a la vaga. "És important, perquè dicta que la vaga és un instrument que s'exerceix en el marc del contracte de treball com a mesura de pressió sobre l'empresari mitjançant la imposició del perjudici que deriva de la no presència a la feina", explica el president del despatx Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy.