Uber ja busca conductors per tornar a Barcelona

La plataforma de xofers particulars a demanda Uber busca conductors. L’empresa ha fet el primer pas per començar a operar fora de Madrid, amb Barcelona com una de les primeres parades. Després que el seu principal competidor, Cabify, anunciés el seu aterratge a la ciutat catalana, Uber va posar ahir en marxa una pàgina web amb què vol estudiar la demanda i l’oferta que té en diferents ciutats. A més, fa una crida a conductors i flotes de vehicles de transports de passatgers que estarien disposats a adherir-se a la plataforma perquè s’hi registrin i poder-los comptabilitzar.

L’objectiu és esbrinar on comptaria amb prou conductors per estrenar-hi el seu servei tan aviat com pugui, però no s’ha fixat dates. A la web, a banda de poder sumar-s’hi com a conductor o empresa, Uber ofereix un mapa a partir de les vegades que els usuaris obren l’aplicació arreu d’Espanya i en què es pot observar com Barcelona és la ciutat on, malgrat no tenir el servei disponible, hi ha més persones que obren l’aplicació. Per això, juntament amb València o Màlaga, aquestes serien les primeres ciutats on podria arrencar el servei. De fet, els portaveus de la companyia expliquen que només el 2016 i només a Barcelona l’aplicació es va obrir més d’un milió de vegades.

Els impediments legals

Uber va començar a operar a Barcelona amb UberPop, que consistia en una mena de servei de taxistes amateurs a demanda que permetia que qualsevol persona fes de conductor. Però va haver d’aturar el servei (com ha passat a la majoria de països europeus) en ser considerat il·legal. Tot seguit, Uber ho va tornar a intentar amb Uber Eats, un servei de repartiment de menjar a domicili que funciona amb èxit en altres països, però que tampoc va funcionar a Barcelona.

Ara Uber opera UberX, amb conductors professionals o empreses de conductors que disposen de llicència VTC. Però aquests permisos els atorga l’administració i en un nombre limitat. Aquest és el principal impediment que troba per expandir-se i per això fa temps que reclama que es liberalitzin. Actualment, però, encara s’atorguen llicències concedides durant un període en què es va flexibilitzar la llei i per això Uber creu que pot garantir l’oferta en noves ciutats.