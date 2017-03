Els afectats pel Dieselgate no passaran la ITV

“Considerem que ha de prendre la mesura de servei a la qual fa referència el comunicat adjunt”. D’aquesta manera conclou la carta que la DGT i el ministeri de l’Interior han fet arribar als gairebé 700.000 afectats per l’escàndol dels motors trucats de Volkswagen. La missiva arriba en un sobre del ministeri, juntament amb un altre document: una carta de Volkswagen amb les indicacions per solucionar la “incidència”. Aquest segon document també adverteix que aquesta “intervenció” és l’única manera d’assegurar que el vehicle “complirà tots els requeriments eventuals davant de possibles noves exigències de l’autoritat competent i, en particular, de la inspecció tècnica de vehicles (ITV)”.

El fet que la carta arribi des del ministeri ha posat en peu de guerra les organitzacions de consumidors i els advocats que defensen els drets dels clients: critiquen que el ministeri de l’Interior, de qui depèn la DGT, es posicioni al costat de la companyia en lloc de perseguir i sancionar aquesta pràctica. “És una mostra més del gran poder que tenen les multinacionals”, explica Antoni Cudós, advocat i portaveu de l’Apdef, l’associació que porta la defensa de més de 400 casos i una querella a l’Audiència Nacional contra Volkswagen a tot Espanya. Cudós afegeix: “No només no els sancionen sinó que, a més, els ajuden a cobrir el frau -lamenta aquest advocat-. Prova de fer un abocament il·legal de purins en una sèquia i a veure què et passa”.

L’organització de consumidors Facua també va denunciar fa mesos el to suau de la carta i la connivència del ministeri amb aquest grup automobilístic alemany, que és la matriu de Seat. Però, tot i això, la carta ha seguit arribant als consumidors. Segons aquesta organització, la correspondència de la DGT “disfressa l’engany massiu” de l’automobilística per interessos econòmics, amb un lèxic i un to més suaus del que correspondria, segons va explicar Facua. El frau -admès fins i tot per la mateixa automobilística- consisteix en un programa informàtic que enganya els controls d’emissió i que permet que els cotxes contaminin molt més del que marca la llei sense fer saltar els límits quan el vehicle passa la revisió: en circulació, emet més contaminació de la que diu la normativa i també més partícules en suspensió d’òxid de nitrogen, les NO x , que són perjudicials per a la salut.

Revisió i dret de reclamació

Els documents que arriben a mans dels clients, però, no són tan explícits. No parlen de frau sinó d’“incidència”; ni de reparació, sinó d’“intervenció”; i tampoc hi apareix la paraula engany, que es matisa amb l’expressió “inconvenients”. Tampoc s’especifica si aquesta “intervenció” és obligatòria o no, però la DGT insta a fer-la i Volkswagen adverteix que és l’única via per assegurar que el cotxe superarà la ITV. La carta tampoc aclareix si després de la reparació els vehicles mantenen les prestacions o si, per contra, perden potència o augmentaran el consum, fet que afecta directament les butxaques dels consumidors.

Els advocats i les organitzacions de consumidors alerten de les conseqüències de fer aquesta reparació: “La Policia Nacional va fer un informe comparant un vehicle abans i després de la reparació i, tot i que és petita, van detectar que hi ha una disminució de la potència, un augment del consum i, a més, com que la intervenció força el circuit de gasos del motor, també afecta la durabilitat del vehicle; si havia de durar deu anys, en durarà set o vuit”, vaticina Cudós. Aquesta associació d’afectats assegura que “la intervenció no és neutra” i critiquen que el govern espanyol no defensi més els interessos dels clients: “La revisió afecta, tot i que és difícil de determinar en quin grau; que això tingui cobertura per part del ministeri ens sembla molt fort”, assegura Cudós. La carta que reben els afectats tampoc especifica les conseqüències legals de passar la reparació. Els advocats recomanen als clients que, si passen pel taller, “firmin un document -una carta tipus- que asseguri que, pel fet d’accedir a la reparació, no renuncien al seu dret de reclamar danys i perjudicis”. “És normal que els clients vulguin reparar -admet Cudós-, perquè, si no, amb el canvi de normatives, no podran passar la ITV i tampoc circular”. L’altra opció, segons els advocats, és contestar la carta del ministeri per ajornar la intervenció, sense oposar-s’hi, fins que se n’aclareixin les conseqüències.