Brussel·les crea una escletxa perquè els clients del Monte dei Paschi no paguin el rescat

Després de sis mesos d’intenses negociacions, Brussel·les i Itàlia van arribar ahir a un principi d’acord pel rescat del banc més antic del món: el Monte dei Paschi di Siena, sota el punt de mira des de fa temps. La Comissió Europea ha donat llum verda a que Roma pugui injectar diners públics amb la obligació que accionistes i tenidors del deute de l’entitat assumeixin part del rescat. Els depositants estaran lliures de pagar.

Petit sospir d’Itàlia, perquè el seu banc més important sembla que pot trobar la llum al final del túnel. Brussel·les ha arribat a un acord amb Itàlia gràcies a una fòrmula coneguda com a “ recapitalizació preventiva”. Aquesta permet que es puguin posar diners públics a una entitat si aquesta es considera solvent i compleix una sèrie de requisits i després que accionistes i propietaris de títols financers hagin assumit pèrdues. Això sí, tindran un límit, que encara cal que el banc especifiqui. Així, acollint-se a aquesta fórmula, els petits inversors surten menys perjudicats.

Aquesta escletxa escolta les demandes d’Itàlia que no volia fer pagar a tots els inversors, la majoria particulars (el 65% del deute subordinat de l’entitat està en mans de petits inversors), perquè no perdessin els seus estalvis. Ara cal que el Banc Central Europeu certifiqui que l’entitat italiana és solvent a llarg termini, un procés que segons fonts comunitàries esperen que es resolgui “en les properes setmanes”.

Sota aquest pacte, els diners públics només es podran utilitzar com una mesura “cautelar” en cas que empitjori la situació econòmica. Així, la comissària de Competència, Margrethe Vestager, encarregada del cas, i les autoritats italianes han pactat un pla de reestructuració de l’entitat amb l’objectiu que sigui solvent. Això inclou la venta dels préstecs dubtosos, dels què les entitats del país en tenen 198.000 milions, i només el Monte dei Paschi di Siena té el 35% del total, segons dades del Banc d’Itàlia.

Els diners públics seran un coixí en cas de necessitat, mentre l’entitat saneja els seus comptes, però no s’utilitzarà per salvar-lo, com va ser el cas espanyol. “La recapitalització preventiva implica l’ús dels diners dels contribuents, però les regles sobre ajudes d’estat asseguren que els diners públics només es puguin utilitzar en un banc que sigui rentable a llarg termini”, explica el comunicat de l’Executiu comunitari. Encara cal saber quants seran els diners públics necessaris, segons càlculs del BCE del passat desembre, l’entitat necessitaria entre 5.000 i 8.000 milions d’euros. Tot i que recentment, es calculava que seria de 2.000 milions.

A més, Monte dei Paschi haurà de compensar als coneguts com a inversors minoristes que van patir ventes abusives. L’acord implica que els clients particulars si “se'ls va vendre de forma inapropiada” un producte financer, sense saber els riscos de la seva compra, no estaran obligats a assumir el rescat. Una pràctica que, segons admet la Comissió Europea, es va fer de forma “generalitzada”. És a dir, molts particulars van ser enganyats de forma sistemàtica per comprar títols preferentistes. També estaran vigilats els alts directius de l’entitat que no podran farcir les seves carteres mentre es reestructura l’entitat. Se'ls limitarà el seu salari, que com a màxim només podrà ser deu vegades major que la mitjana dels treballadors del banc, incloent-hi les remuneracions.

Brussel·les espera que amb amb el vist-i-plau del BCE i, si no hi ha grans canvis, l’entitat italiana torni a ser fiable. “Pensàvem que tindriem un acord en tres mesos, però ha durat una mica més. Però, clar, és el banc més gran d’Itàlia i travessa severs problemes”, bromegen des de l’Executiu després dels mals de cap que han provocat l’entitat a la institució.

Les turbulències financeres d’Itàlia s’han mantingut al llarg de la crisi, però tot i així, ha sabut controlar-les sense que li afectés com a Espanya, Irlanda o, sobretot, Grècia. La banca italiana està molt fragmentada i arrelada a la comunitat local. El seu deute està sobretot en mans de les PIME i el BCE ha ajudat amb les seves compres de deute. Tot i així, no dependre de grans inversos alemanys o francesos, com en el cas d’Espanya, l’ha salvat però alhora ha estat també el seu problema. Moltes petites i mitjans empreses han tancat amb la crisi i van deixar de pagar els crèdits, el què ha acabat perjudicant a entitats com el Monti dei Paschi. De moment, però sembla salvada i, aquest cop, els contribuents poden respirar una mica més tranquils.