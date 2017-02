Les dades dels seus clients seran el proper negoci de Telefónica

Les nostres dades són el petroli del s.XXI, cobejades per totes les empreses d'internet. Telefónica ha presentat aquest diumenge durant el MWC17 la quarta plataforma perquè els seus clients puguin veure quines de les seves dades gestiona l'operador. Aquest projecte, batejat com a AURA, vol obrir la porta a què els usuaris puguin cedir aquesta informació (per exemple, a canvi de descomptes) a proveïdors de serveis digitals que les vulguin fer servir per a oferir-los productes més personalitzats.



«Has de poder emportar-te les teves dades on vulguis», ha explicat Chema Alonso, el Chief Data Officer de Telefónica, que ha dit que AURA es basa en la intel·ligència artificial. Tot i així, la companyia no ha confirmat si cobrarà per aquesta funció d'intermediari, encara que Alonso ha dit que ho estan estudiant. Amb aquesta presentació, l a companyia ha hagut de matisar les paraules del seu president José María Álvarez-Pallete, que va donar a entendre que faria pagar a empreses com Facebook o Google per les dades dels seus clients.

Telefónica també s'ha apuntat a la moda dels ' chatbots', amb un assistent de reconeixement de veu que faciliti les gestions dels seus clients. A través d'AURA (té el mateix nom que la quarta plataforma), els usuaris podran interactuar per conèixer els serveis contractats o demanar que bloquegi algun dels dispositius connectats al router de casa. «Et farà descobrir quines possibilitats tenen les teves dades», ha explicat Alonso.

En aquest sentit, Pallete ha assegurat que la plataforma serà "un ecosistema obert" que incorporarà socis com Facebook, Unicef o CaixaBank. Aquests podran demanar dades als usuaris a canvi de serveis més personalitzats i es presentaran durant el proper any. No obstant, la companyia no ha volgut concretar si cobrarà en un futur per aquesta intermediació, que de moment és gratuïta.