La comissió que ha de vigilar el retorn de les clàusules terra és una "pantomima", segons els consumidors

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la creació de la comissió que ha de vigilar i garantir que el retorn dels diners cobrats per les clàusules terra per part dels bancs es fa correctament. L'òrgan es crea, però, quatre mesos després d'aprovar el procés exprés pel retorn d'aquests diners i les associacions de consumidors ja han avisat que es tracta d'una comissió inútil.

Així, el Consell de Ministres ha donat llum verda a la tramitació del decret llei que ha de tirar endavant la creació d'aquesta comissió de seguiment, control i evaluació del retorn dels diners cobrats per les clàusules terra a aproximadament 1,5 milions de clients.

Qui constituirà la comissió?

El subgovernador del Banc d'Espanya com a president

El secretari general tècnic del ministeri d'Economia

Un representant del ministeri de Justícia

Un representant del ministeri de Sanitat

Un representant del Consell de Consumidors i Usuaris

Un del consell de l'advocacia

Un a del Poder Judicial

Però les principals associacions de consumidors es mostren absolutament escèptiques i ja han avançat que no hi participaran. És el cas de Facua, que ha emès un comunicat en què assegura que "no servirem al govern de convidat de pedre per ajudar-lo a rentar la cara als bancs". L'OCU, per la seva banda, també dubta de la utilitat de la mesura i assegura que és " insuficient" perquè "només es limita a informar sobre les irregularitats que puguin cometre les entitats, però no podrà prendre mesures sancionadores". Així, Facua és particularment dura i tilla de "pantomima" la comissió i assegura que només servirà per ajudar als bancs a lliurar-se de multes.

Així, tal com ha explicat aquest divendres e la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, l'executiu espanyol ha aprovat el decret llei que, segons el ministeri d'Economia, "sencarregarà de recollir i evaluar la informació que traslladi el Banc d'Espanya obtinguda de les entitats de crèdit" .

El ministeri d'Economia ha detallat que les entitats de crèdit hauran de rementre a la comissió la informació com ara el nombre total de sol·licituds rebudes, l'import que suposen aquests sol·licituds, els detalls sobre les mesures compensatòries que hagin ofert als consumidors o el sistema de comunicació que ha fet servir el banc.