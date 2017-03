Lampara.es, el domini més car d'Espanya el 2016

L'empresa alemanya Lampenwelt va comprar per 36.000 euros el domini lampara.es. Aquest va ser el domini més car venut a Espanya l'any 2016. Així ho afirma Sedo, plataforma de compravenda d'adreces web que ha presentat el rànquing dels deu dominis .es pels que més es va pagar el 2016 a Espanya a través de subhastes públiques.

La segona posició de d'aquesta classificació també l'ocupa un comprador estranger. En aquest cas es tracta de Karnaval.es un portal de notícies turc que va pagar 14.000 euros pel domini. Malgrat tot, la seva pàgina no està traduïda al castellà.

Al rànquing hi destaquen altres casos com el del portal amor.es, que va arribar a pagar 7.000 euros per aquesta direcció. Ara mateix, la web es troba totalment inactiva perquè el domini està en venda, tal i com indica el mateix portal quan s'hi entra.

Segons dades del ministeri d'Energia, turisme i agenda digital, a finals del passat mes de febrer hi havia un total de 1.853.500 registres amb el domini .es. L'any 2016, el nombre de portals amb aquesta terminació va augmentar un 2,4% respecte l'any anterior.