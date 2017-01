La dubtosa eficàcia del pla del ministre Nadal

La primera mesura anunciada pel ministre d’Energia, Álvaro Nadal, per intentar frenar l’escalada dels preus de l’electricitat va sobtar: intervenir en el mercat del gas perquè hi hagi més competència. La clau de la decisió és el que es denomina mix de generació, és a dir, el pes que té cada tecnologia en la producció elèctrica. Si en el mix tenen molt pes les renovables, el preu és més barat, però si guanyen pes les energies fòssils, el preu va a l’alça.

El que s’ha donat en els últims dies és un augment de la generació elèctrica amb carbó i en les centrals de gas de cicle combinat. A més, el sistema fa que el preu de mercat el marqui l’última tecnologia a despatxar electricitat, que és la més cara. I a això s’hi suma que la demanda -pel fred i per la millora de l’economia- creix.

Aquesta situació s’afegeix al fet que just ara fa un any la demanda era més baixa, la producció eòlica tocava màxims i la producció hidràulica era molt superior després d’una tardor plujosa. El gener de l’any passat l’energia eòlica aportava quasi un 27% de l’electricitat, la hidràulica més del 15%, el carbó poc més del 12% i el gas en cicles combinats no arribava al 9%, segons les dades de Red Eléctrica. El mix del gener d’aquest any encara no està disponible, però al desembre el carbó va aportar un 24,4% de la generació i els cicles combinats un 16%, mentre que l’eòlica suposava poc més del 13% i la hidràulica gairebé el 9%.

Durant el gener ha anat creixent l’ús del carbó i del gas, les tecnologies més cares, fins al punt que la demanda de gas per produir electricitat ha augmentat aquest gener un 49% interanual, i les centrals de cicle combinat, que de mitjana van tenir un grau d’utilització del 10% el 2016, van arribar a un ús que ha fregat el 29%.

Però malgrat el pes creixent del gas en la generació, la idea del ministre de forçar més negociació en el mercat majorista del gas (ara no arriba al 5%) per abaratir-ne el preu no serà, als ulls del sector, efectiva. Fonts consultades per l’ARA indicaven que el mercat espanyol és marginal i que els preus del gas es fixen en els grans mercats internacionals, en què el govern espanyol no pot incidir.

Sedigas, la patronal del gas espanyola, va recordar que el 99% del gas que es consumeix a Espanya és d’importació. Segons la patronal, la demanda creix a tot Europa. A l’Estat, durant el gener, ha augmentat quasi un 25%, a causa d’un augment de la demanda del sector residencial per les calefaccions durant l’onada de fred i de l’increment de la demanda per a la generació elèctrica.

Mercats mundials

La patronal espanyola del gas ha explicat que el preu, per l’augment de la demanda europea i perquè va indexat en petroli, ja estava pujant en els mercats internacionals.

L’índex europeu, l’NBP, exposa Sedigas, ja ha pujat un 77%, en la línia del que està passant en el mercat espanyol, mentre que l’índex dels Estats Units, el Henry Hub, ha pujat un 51% des del gener de l’any passat.

A la pujada de preu del petroli i consegüentment del gas s’hi ha de sumar l’acaparament de combustible que estan fent les diferents empreses europees del sector per l’onada de fred a tot el continent i perquè la producció amb renovables, en general, està caient. Això ha fet incrementar encara més la demanda, i ha pressionat els preus a l’alça.