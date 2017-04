Les empreses catalanes lideren la remuntada de l’Íbex

Després de dos anys seguits tancant en negatiu, la borsa espanyola ha començat el 2017 remuntant i la recuperació l’estan liderant tres empreses catalanes. Si aquest any fins ara l’Íbex-35 acumula una pujada del 10%, CaixaBank, el Banc Sabadell i Grifols han crescut el doble. El que en tancar el 2016 eren incerteses i neguit s’ha convertit aquest exercici en una onada d’optimisme entre els inversors que ha disparat la cotització d’aquests valors.

540x511

“La borsa és bipolar, es mou dels moments d’eufòria als moments de pànic, i ara encara que hi hagi els mateixos factors d’inseguretat que l’any passat ha canviat la perspectiva”, diu l’analista de borsa i professor de la UPF Xavier Brun. “L’ efecte Trump, per exemple, ja és més polític que econòmic i ningú dubta que el creixement de l’economia mundial i dels EUA està garantit”, diu per la seva banda el director del màster d’execució financera d’Eada, Rafael Sambola.

Si s’observa l’evolució dels valors del selectiu espanyol aquest any, CaixaBank, el Banc Sabadell i Grifols han repuntat entre un 20% i un 25%, i sempre han ocupat tres dels cinc primers llocs del rànquing dels que més han millorat la seva cotització. I si ampliem la classificació fins a un top 10, les gestores d’infraestructures Abertis i Cellnex s’hi han mantingut gairebé sempre, tot i que al tancament de la jornada de dijous Cellnex quedava 13a.

L’explicació, segons aquests dos experts, és una combinació entre la situació als EUA i el sanejament del sistema financer espanyol. D’una banda, Brun destaca que les empreses que més estan pujant a la borsa nord-americana són els bancs, que celebren la intenció de Trump de simplificar la seva regulació i la pujada de tipus prevista.

“Tot això fa que el sector financer pugi, i a més el sector ja gairebé ha netejat tota la brutícia des del 2008 gràcies als ajuts públics i sembla més preparat per tornar a créixer”, apunta Brun. Sambola constata aquesta tendència i assenyala que si CaixaBank i Sabadell són els que lideren aquestes pujades per sobre de la resta de valors financers, com podrien ser Banco Santander o el BBVA, és perquè, “sobretot CaixaBank, han fet els deures i han millorat molt la seva situació”.

Tot i això, aquest professor d’Eada també insisteix en la necessitat de ser escèptics amb el comportament dels valors als parquets. “CaixaBank té més explicació que el Sabadell, la borsa cada vegada té menys correspondència amb l’economia real, des del 2002 el PIB nord-americà ha crescut un 20% i les borses del país, en canvi, s’han disparat per sobre del 70%”, recorda Sambola.

Però el valor que més ha crescut des del gener del 2017 no és un banc, sinó Grifols. La farmacèutica catalana s’ha disparat un 25%, per sobre d’IAG i Gamesa. Brun i Sambola coincideixen que aquesta pujada també té a veure amb els EUA, on Grifols té la meitat de negoci i on té previst continuar creixent. “Es diu que l’administració nord-americana va assenyalar Grifols com una de les empreses clau per als EUA”, apunta el professor de la UPF. Però malgrat aquestes bones sensacions, tots dos economistes recorden que caldrà veure si aquest abril les crescudes es corresponen a una millora dels resultats trimestrals.