L'Estat reconeix que les elèctriques poden intentar aprofitar "la maror" per apujar preus

El govern espanyol assegura que té un ull posat sobre les elèctriques perquè no hi hagi pujades artificials del preu de la llum. El ministre d 'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha aclarit les seves declaracions d'aquest matí a Onda Cero, on ha apuntat que poden haver-hi "pujades artificials" de preu, i ha explicat que no té sospites concretes, però que el govern ha de garantir que ningú s'aprofiti de la situació i "extremar el control" perquè les elèctriques poden intentar aprofitar "la maror" per manipular els preus.



Per intentar atenuar la situació, el govern espanyol actuarà sobre el mercat del gas per intentar estimular una baixada dels preus de l'electricitat, que aquesta setmana toquen màxims. Així ho ha anunciat aquest dijous el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, que ha comparegut davant dels mitjans després que el preu de la llum toqui màxims aquest mes. Tot i això Nadal ha insistit que els preus no tornaran a ser tan baixos com en el que ha qualificat d'"un 2016 excepcional" per als consumidors, sinó que s'assimilaran als del 2015. Nadal ha explicat que actua sobre el mercat del gas perquè són les gasistes les que estan marcant el preu actualment perquè no hi ha aigua ni vent, i el parc nuclear està limitat.

Com ho farà el govern? Segons ha explicat Nadal, es forçarà les gasistes a presentar ofertes per un volum determinat al mercat del gas, Mibgas (creat ara fa un any), per mirar d'aconseguir preus més competitius i reduir el preu de l'electricitat al mercat majorista. Per fer-ho el ministeri d'Álvaro Nadal ha encarregat un informe a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i li ha demanat que elabori una metodologia que fixi els criteris de volum i preu d'aquesta nova oferta.

De fet, el mercat del gas actualment té un impacte mínim sobre el preu final que paga el consumidor, perquè les grans gasistes tenen contractes bilaterals i envien poc gas al Mibgas. Per això el govern pretén estimular que hi hagi més competència posant més gas al mercat. Nadal ha fet referència "als operadors dominants", principalment Gas Natural, que serà qui haurà d'actuar en conseqüència un cop entri en vigor la mesura. Tot i això, el ministre no ha pogut explicar quan entrarà en vigor aquest estímul perquè depèn del que trigui Competència a emetre l'informe.

El problema de les renovables

Amb aquest mesura Nadal ha assegurat que el govern intentarà afavorir una rebaixa del preu, però ha recordat que l'impacte final té a veure amb factors externs com ara la meteorologia, l'estat del parc nuclear francès i la situació de les renovables. Sí que ha reconegut, però, que encara queda molt marge de millora per aprofitar el potencial de les energies renovables, que sí que tindrien un impacte immediat. De fet, aquesta pujada de preus posa de manifest el problema espanyol amb les energies renovables, que tenen un pes petit al sector.

A més, també ha subratllat que aquesta pujada és "global" i que s'està patint encara amb més força a països com Itàlia o França. En referència a l'afirmació que el ministre va fer aquest dimecres que anticipava un encariment de la factura d'aquest any de fins a 100 euros, el ministre ha matisat les seves paraules: "Si mantenim aquestes condicions tindrem un nivell de preus similar als del 2015, i això és una estimació d'uns 100 euros".

El govern anuncia aquesta mesura el dia abans que la llum torni a marcar un nou rècord, ja que es preveu que demà el preu majorista de l'electricitat se situï en una mitjana de 88 euros per megavatt/hora, un preu d'uns 98,7 euros per als consumidors.