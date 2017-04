El govern espanyol admet que el 2020 no haurà eixugat el dèficit de la Seguretat Social

Nivells històrics d'ocupació i sense dèficit públic. Aquest és el missatge que el govern espanyol envia a Brussel·les aquest divendres amb el Pla Pressupostari aprovat pel 2017 i 2020. "El 2019 superarem els 20 milions d'ocupats i arribarem el nivell d'ocupats màxim que es va donar mai a la història d'Espanya", així ho ha afirmat aquest divendres el ministre d'Economia, Luis de Guindos al Consell de Ministres, amb contundència i assegurant que és una previsió "prudent". Aquesta és una de les principals previsions i objectius que el govern de Mariano Rajoy es fixa per aquest període i que consten al Pla Pressupostari que tots els països europeus han d'enviar cada abril a la Comissió Europea.

D'aquesta manera, el govern espanyol assegura que el 2020 s'haurà reduït l'atur al 11,20% i que s'haurà conseguit recuperar tota la feina destruïda amb la crisi i recuperar el màxim històric d'ocupats que es va assolir l'últim trimestre del 2007.

Sense dèficit públic (només a la Seguretat Social)

Per la seva banda, el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha destacat que el 2020 l'Estat preveu arribar a l'equilibri pressupostari. Segons consta al Pla Pressupostari, la desviació pressupostària arribarà al 0,5% del PIB. En aquest punt, Montoro ha volgut aclarir que aquest 0,5% de dèficit correspondrà íntegrament a la Seguretat Social que actualment arrossega una desviació història que no aconsegueix rebaixar. "És molt provable que diverses adminsitracions com les comunitats i les locals tinguin superàvit i per tant, tècnicament, s'haurà arribat a l'equilibri pressupostari", ha apuntat el ministre.

Pel que fa a la despesa pública, Montoro també ha destacat que el 2020 s'arribarà a un nivell similar al del 2007, amb un percentatge del 39,2% de tota la despesa.

Aquesta actualització arriba el mateix dia en què s'ha conegut la dada avançada de l'evolució del PIB trimestral del 2017, que ha crescut un 0,8%, una dècima més que el mateix trimestre de l'any anterior i consolidant un creixement anual del 3%.