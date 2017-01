El govern espanyol reconeix als sindicats que les pensions no es garanteixen només amb més ocupació

Nova reunió entre govern espanyol i agents socials acabada amb promeses de diàleg però sense propostes. Aquest dilluns s'estrenava la temporada de treball d'una de les quatre taules del diàleg social promesa per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez. En aquest cas es tractava de la taula de treball que ha d'abordar la crisi del sistema de pensions i Seguretat Social i reunia el secretari d'Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, amb representats d'UGT, CCOO però també d'organitacions d'autònoms i patronal. Segons els portaveus dels sindicats, però, que han estat els únics en comparèixer després de la reunió, Burgos s'ha limitat a exposar dades sense fer propostes concretes. Això sí, com a mínim, han dit els representats dels sindicats, "han reconegut que amb l'evolució de l'ocupació no n'hi ha prou".

La fi de la guardiola precipita la reforma de les pensions

Així ho ha explicat Mari Carmen Barrera, secretària de polítiques socials d'UGT, que ha assegurat que "per primera vegada, el secretari ha reconegut que amb creixement d'ocupació no hi ha prou per solucionar la crisi del sistema". Una afirmació que fonts del ministeri d'Ocupació han volgut matisar després i han reiterat que "aconseguir l'objectiu de 20 milions d'ocupats per aquesta legislatura és la via principal per garantir el pagament de les pensions", tot i que calen altres mecanismes.

Eliminar el topall de les bases de cotització aportaria 6.500 milions

Segons han explicat els portaveus sindicals, durant la reunió Burgos ha aportat xifres sobre el que suposarien per als comptes de l'Estat diverses de les alternatives que el govern i la comissió del Pacte de Toledo estudien per a la reforma del sistema de pensions. Així doncs, el govern calcula que deixar de pagar les polítiques d'ocupació com bonificacions a la contractació, contractes formatius i pràctiques a través de la guardiola de les pensions suposaria no gastar uns 3.055 milions d'euros l'any i que eliminar el topall de les bases màximes de cotització en suposaria uns 6.500 milions més, una xifra que els sindicats eleven a 7.000 milions

Tot i això, els sindicats han retret al govern que no hagi presentat cap proposta concreta i que es limiti a assegurar el seu compromís amb la reforma sense aclarir com pensa tirar-ho endavant. Un altre dels retrets dels representants de les organitzacions de treballadors és que el govern es negui a parlar de l'índex de revalortizació de les pensions, que estableix que cada any es pugin un 0,25% i no que s'augmentin en funció de l'evolució dels preus, cosa que implica una pèrdua de poder adquisitiu per als pensionistes en un context d'inflació creixent

A banda d'aquestes dues mesures, durant les darreres compareixences en la comissió del Pacte de Toledo, el govern de Mariano Rajoy havia posat sobre la taula mesures com ara la d' assumir part del forat de les pensions a través d'impostos (sense contemplar la possibilitat de crear-ne de nous) o la de fer-ho a través de l 'emissió de deute públic, és a dir fent encara més gran el passiu de l'Estat espanyol.