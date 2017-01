El govern espanyol es nega a auditar el sector elèctric

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, no cedirà. Davant l'alarmant escalada dels preus de l'electricitat de l'últim mes, el govern espanyol no té més mesures previstes per forçar una rebaixa de la factura. I davant les demandes de l'oposició d'auditar el sistema elèctric per dirimir el sistema de costos i actuar sobre l'escalada, Nadal s'hi ha negat rotundament i ha justificat la pujada principalment per factors externs, a més d'assegurar que amb la reforma que es va fer el 2014 ja n'hi va haver prou.

Segons Nadal, el govern espanyol ja ha fet tot el que havia de fer congelant la part fixa de la factura de la llum i introduint mesures per estimular la competència al mercat del gas, el principal combustible utilitzat el darrer mes per produir electricitat. Però quan el ministre Nadal ha hagut d'explicar per què el govern no rebaixa més la part fixa de la factura (que inclou impostos i costos regulats) ha tornat a culpar les renovables. "Si Espanya té una de les factures més cares d'Europa és perquè paga la factura de 7.000 milions de primes a les renovables", ha etzibat.

En aquest sentit Nadal ha dit que l'actual factura arrossega una hipoteca i un deute a 25 anys d'una inversió feta "a la lleugera" que ha disparat la despesa. "I si a Alemanya no tenen la factura tan cara és perquè no van cometre aquest error", ha reiterat el ministre, que ha insistit que amb la propera subhasta de les renovables millorarà l'ús d'aquesta tecnologia.

No rotund a l'autoconsum

A banda de l'auditoria, els diversos partits de l'oposició han promogut aquesta setmana una proposició no de llei per fomentar l'autoconsum i derogar l'impost al sòl. El ministre d'Energia, però, s'hi ha negat rotundament i ha qualificat d'irresponsables els grups polítics que proposen aquesta mesura perquè "només volen cobrar i després desentendre's dels problemes que es crearien".