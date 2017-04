La Inspecció de Treball va posar 44 milions en multes el 2016, el 16% més

La inspecció de Treball a Catalunya va tancar 51.200 expedients l'any 2016, dels quals 10.200 –un de cada cinc– van acabar en acta d'infracció, segons ha informat aquest dilluns la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa. El nombre d'expedients que acaben en sanció ha augmentat un 2,2% l'últim any.

De la feina inspectora s'hi van derivar propostes de sanció per valor de més de 44 milions d'euros, cosa que significa pràcticament un 16% més que els 38,1 milions de l'any 2015, segons les dades del Departament. A més, es van aixecar 4.718 actes d'infracció a la Seguretat Social que van derivar en 8.515 treballadors que van ser donats d'alta al sistema i es van generar liquidacions en favor de la Seguretat Social per valor de 173 milions, un 2,9% més que l'any anterior.

Les sancions derivades de la Inspecció de Treball a les empreses van tenir una quantia mitjana de 4.408 euros el 2016, un 15,6% més que l'any anterior, mentre que les sancions per infracció a la Seguretat Social de mitjana van augmentar el 27%, passant de 3.965 a 5.040 euros.

Destaca que més de la meitat de les intervencions de la Inspecció de Treball (55% el 2016) es van fer per denúncies externes, amb una tendència a l'alça ininterrompuda els darrers anys, ja que el 2014 només eren el 40,7%.

De les més de 10.000 infraccions que han acabat amb una acta el 2016, el 46,3% eren en relació amb la Seguretat Social, el 22,9% sobre seguretat i salut laboral, el 19,4% sobre relacions laborals, el 6,5% sobre ocupació i estrangeria, i el 5% per obstrucció de la tasca inspectora.

El secretari general del departament, Josep Ginesta, ha destacat les actuacions concretes fetes durant el 2016 en temes com la subcontractació en el sector d'instal·ladors de Telefónica, les condicions laborals en els cooperatives de treball associat de la indústria càrnia, la cessió il·legal de treballadors, i la cessió il·legal de treballadors a través d'empreses multiservei, especialment en el sector de l'hostaleria, especialment les cambreres de pis, que se seguirà investigant especialment el 2017.

Cacera a la subcontractacióGràcies a les inspeccions, 8.063 ocupats han passat de tenir un contracte a temps parcial a un contracte indefinit i 1.655 treballadors han vist incrementada la seva jornada laboral declarada. Però això serà més difícil el 2017 per la sentència del Suprem, que considera que no és obligat el control horari dels treballadors. "La sentència aturarà i dificultarà molt l'actuació de la inspecció", ha destacat la directora de la Inspecció de Treball a Catalunya, Maria Luz Bataller.

Contra els pressupostos de l'Estat

D'altra banda, la conseller Bassa ha explicat que el seu departament està estudiant el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2017 per veure si hi ha invasió de competències en matèria de polítiques actives d'ocupació. Segons Bassa, "sembla que sí" que hi ha alguna invasió de competències perquè l'Estat manté una reserva de recursos d'uns 300 milions d'euros (una cinquena part dels recursos), a més de 175 milions per a les agències privades de contractació.

La consellera entén que tots els recursos haurien d'estar a mans de la Generalitat per evitar que tres administracions facin polítiques actives, com va passar el 2016 amb la garantia juvenil, quan a més del programa de la Generalitat, l'Estat va posar en marxa un altre programa amb les diputacions i els ajuntaments de més de 50.000 habitants, i un altre en conveni amb la Creu Roja i el Consell de Cambres de Comerç d'Espanya.