Les mesures contra el WannaCry entorpeixen la tornada a la feina

Institucions i empreses treballen aquest dilluns després del ciberatac de divendres passat perquè el virus informàtic no torni a ser una amenaça per a les seves xarxes internes. De totes maneres, les mesures prevenció contra el WannaCry també han provocat que alguns d'ells es vegin obligats a alentir el seu funcionament. Tot i així, les conseqüències de la tornada a la feina seran més visibles demà, ja que, per exemple, avui és festiu a Madrid.

Per exemple, segons ha pogut saber l'ARA, els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona no poden rebre ni enviar cap correu electrònic de fora de la seva xarxa corporativa des de divendres passat. El protocol del consistori per protegir-se contra l'atac del WannaCry ha afectat les comunicacions de la plantilla, que tindrà els ordinadors bloquejats fins que es normalitzi la situació.

Pel que fa a Telefónica, on es va detectar l'atac per primer cop a Espanya, l'empresa va enviar ahir a la nit un comunicat intern per garantir als treballadors que tornaven a la "normalitat". Segons l'operadora, el seu equip ha treballat tot el cap de setmana per solucionar el problema i assegura que tots els terminals informàtics han estat "verificats" per tal d'evitar una nova infecció. Fonts internes de l'empresa expliquen que també s'està comprovant el funcionament dels portàtils dels treballadors, que aquest matí han hagut de fer cua als serveis informàtics per verificar que no estaven infectats.

Altres companyies que divendres van demanar als seus empleats que tanquessin els ordinadors també reprenen avui la feina amb més precaució. Una portaveu de Gas Natural explicava que la companyia ha aplicat un nou pedaç en el seu antivirus que rebutjaria el virus en cas que hi hagués un nou atac. "Estem treballant amb certa normalitat, però amb prevenció", ha matisat. Fonts d'Iberdrola també han assegurat que la companyia ha estat operant sense cap problema.

A França, el fabricant de cotxes Renault ha hagut de para la producció d'algunes de seves fàbriques per evitar danys, encara que aquestes han anat reobrint durant el dia a mesura que es normalitzava la situació. Finalment només una d'elles, la de Douai, romandrà tancada fins demà.

1.200 infeccions a Espanya

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha confirmat aquest dilluns que el virus que hi ha 1.200 infeccions detectades a Espanya, que ocupa el lloc número 16 entre els països més afectats pel ciberatac global. Aquest número de casos equival a menys de l'1% del total mundial, segons Incibe. En aquest sentit, els països més afectats per l'atac han sigut la Xina, Rússia i el Regne Unit, on a més el WannaCry va tenir un fort impacte contra empreses i institucions de serveis essencials com la salut, el transport o les finances.

El continent asiàtic s'ha llevat avui amb un impacte més gran del que va partir divendres (per la diferència horària algunes empreses ja havien acabat la jornada). Unes 600 companyies japoneses, entre les quals hi ha el fabricant de cotxes Nissan i el grup de components electrònics Hitachi, han estat víctimes del programa maliciós. Segons ha explicat el Centre nipó per a la Coordinació de Resposta d'Emergències en Ordinadors, al voltant de 2.000 ordinadors de 600 empreses diferents han estat víctimes de l'atac.

D'altra banda, a la Xina el WannaCry ha afectat unes 30.000 companyies, segons ha informat el govern xinès basat en estudis independents. Les autoritats també han detectat una nova mutació del virus, que es pot saltar les mesures de seguretat aplicades després del primer atac. Un dels grans damnificats al gegant asiàtic va ser la petroliera estatal CNPC, que va haver de desconnectar els servidors de fins a 20.000 estacions de servei per evitar la propagació.