El negoci de les teves dades

La privacitat de les dades dels clients es va convertir en un dels al·legats preferits de l’expresident de Telefónica César Alierta contra les grans empreses digitals com Google o Facebook, a qui l’empresari va arribar a exigir en alguna ocasió que paguessin per fer servir les seves xarxes. Després de les declaracions del setembre passat de l’actual dirigent de la companyia, José María Álvarez-Pallete, que va suggerir que Telefónica faria pagar a aquestes plataformes per les dades dels seus clients, tot feia pensar que l’operador presentaria ahir la seva nova croada contra aquestes empreses. La misteriosa quarta plataforma de Telefónica, però, no és un nou episodi en la picabaralla entre les empreses de telecomunicacions i les plataformes d’internet, sinó un intent perquè les dades dels seus clients es converteixin en palanca de creació de valor per a la companyia i per al client mateix.

En el marc del Mobile World Congress, que arrenca avui a Barcelona, l’operador es va voler reservar part del protagonisme de la jornada d’ahir, la més important per a les presentacions, per estrenar aquest projecte, batejat com a Aura. La quarta plataforma de l’empresa -la primera és la seva xarxa d’infraestructures; la segona, la de sistemes, i la tercera, els seus productes i serveis digitals- vol que siguem més conscients de les dades que comparteim. Fidelitzar els clients s’ha convertit en el pitjor malson per als operadors, que últimament han trobat un nou ganxo per evitar que els usuaris els abandonin gràcies als paquets convergents i els continguts audiovisuals.

Ara Telefónica pretén que els clients gestionin la informació que generen amb l’ús dels seus serveis a través d’una plataforma. “Has de poder emportar-te les teves dades on vulguis”, va explicar l’ exhacker Chema Alonso, que ara és el director de dades de l’empresa. De fet, l’empresa permetrà que els clients eliminin la informació si ho desitgen o se l’emportin a un altre operador si marxen de Telefónica. L’Aura està basat en la intel·ligència artificial que ha desenvolupat amb Microsoft i tindrà forma d’assistent virtual amb reconeixement de veu. D’aquesta manera, els clients li podran preguntar al chatbot tot tipus de dubtes sobre els serveis que tenen contractats.

Però, quina informació tindrà l’Aura? Des de les sèries que mires, fins a la ubicació del teu senyal mòbil o les hores en què fas servir WhatsApp, si ets client de Telefónica, esclar. Tot això quedarà recollit en una interfície, que l’usuari podrà consultar a temps real. L’aplicació tindrà accés al teu comportament de manera agregada, sense saber els continguts de les teves trucades o els missatges que envies.

I això té un valor per a moltes empreses digitals. Pallete va explicar que la plataforma serà “un ecosistema obert” a altres companyies que s’hi vulguin incorporar. El model encara no és gaire clar -s’activarà durant l’any que ve-, però obre la porta a fer que els clients puguin decidir quines d’aquestes dades cedeixen a altres empreses a canvi de, per exemple, descomptes o serveis exclusius. No obstant, la companyia no va voler concretar si cobrarà en un futur per fer aquesta intermediació que ara és gratuïta.

La plataforma també tindrà un filó comercial per a l’empresa, que podrà oferir paquets, i tarifes, més personalitzades gràcies a les dades que reculli dels usuaris. Durant la presentació d’ahir, però, l’empresa va vestir la plataforma amb exemples de caire més social com ara una col·laboració amb l’Unicef en què els clients de Telefónica comparteixin amb l’ONG la seva ubicació per detectar l’expansió d’epidèmies.

“Transparència”

Curiosament, Facebook, un dels blancs habituals de les crítiques de l’operador contra les plataformes d’internet, també es va presentar com a col·laborador, a través de la seva aplicació per a casos d’emergència Safety Check, que va servir com a exemple dels possibles usos d’Aura. De fet, Alonso va assegurar que l’empresa s’ha reunit amb els consellers delegats de companyies com Facebook, Apple o Google, i que estan “alineades” amb el projecte.

Transparència va ser la paraula més repetida pels directius de Telefónica mentre intentaven fer entendre a l’audiència per què s’han passat part dels últims quatre anys desenvolupant aquesta quarta plataforma. “Això va de valors, seguretat, transparència i empoderar els usuaris”, repetia el president del grup, José María Álvarez-Pallete.

Un assistent virtual, el teu nou gestor

Amb Aura, Telefónica s’ha apuntat a una tendència cada vegada més comuna. Els assistents virtuals o chatbots són una tecnologia basada en la intel·ligència artificial que està cridada a substituir feines com l’atenció al client de les empreses. De fet, el director de dades de Telefónica, Chema Alonso, va explicar ahir durant la presentació que l’assistent resoldrà alguns dels dubtes més comuns dels seus clients com ara demanar informació sobre els serveis contractats o les dades mòbils que s’han consumit. És per això que la plataforma també permetrà a la companyia retallar en els costos que impliquen els call centers. A més, Aura es podrà integrar en altres sistemes com l’assistent d’Amazon, l’Alexa.