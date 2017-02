Les operadores i les automobilístiques, unides al MWC

Les empreses de telecomunicacions i les automobilístiques s’han agermanat en aquesta edició del Mobile World Congress. Les operadores volen ser proveïdores de serveis per als fabricants de cotxes i, alhora, les automobilístiques han fet una crida a aquest altre sector per generar sinergies i tirar endavant el que anomenen com una nova era en el món de l’automoció: la dels cotxes connectats i autònoms.

Aquestes dues indústries han trobat un objectiu comú i un negoci que es podem repartir: fer entrar internet als cotxes a través de la tecnologia 5G. Segons el fabricant alemany de components d’automoció Bosch, el mercat mundual de la mobilitat connectada creixerà un 25% els pròxims cinc anys. L’interès mutu entre els dos sectors s’ha fet evident, tant a les conferències com als passadissos: tant per l’augment de marques de cotxes presents al saló com per l’aparició cotxes als estands de les teleoperadores més importants com Verizon, AOL o Telefónica.

La primera tarda d’aquesta edició del MWC ha estat pràcticament un monogràfic sobre aquesta qüestió als auditoris del saló de la Gran Via. Volkswagen -i la seva filial a Espanya, Seat-, Renault, Nissan, Daimler, Mercedes, Otto o Formula E són només algunes de les automobilístiques que no han volgut deixar passar l’oportunitat per presentar els seus avenços tecnològics i han participat en les conferències principals.

La conducció i la seguretat són els dos aspectes que més han preocupat als participants de les sessions i han sigut el centre de totes les preguntes. Per això, les marques s’han esforçat en remarcar com funciona aquesta tecnologia. «La majoria d’accidents estan causats per persones, per tant, segurament la conducció assistida la fa més segura», ha explicat l’enginyer de cotxes i fundador d’Otto, Anthony Lewandowski.

La seva companyia, que ha arribat a un acord amb Volvo, ha estat l’encarregada d’explicar als assistents com funciona la tecnologia dels cotxes autònoms. Lewandowski ha explicat que aquests vehicles poden detectar, a través de sensors, si els semàfors estan verds o vermells, els carrils i els seus límits i també els obstacles que es troben a la carretera. D’aquesta manera els enginyers poden, a través dels algoritmes, «ensenyar al cotxe» per on pot circular i per on no, quines vies són accessibles i quines estan temporalment tallades o fins i tot quines estan més buides de trànsit. «No deixem que el cotxe circuli per llocs per on no hauria de fer-ho i aconseguim que s’aturi si hi ha res que bloqueja el seu camí», ha explicat aquest famós enginyer.

Els experts coincideixen que una de les claus per avançar en els cotxes sense conductor és la comunicació entre vehicles. Per aconseguir això és bàsica la informació que es pot acumular al núvol, és a dir, a internet, i fer-la accessible a través de la tecnologia 5G. «Ara ja podem generar mapes sobre el terreny -ha explicat Lewandowski- ara cal que els fem el màxim de segurs».

«Els cotxes han de tenir una conducció proactiva, no pas reactiva», ha insistit Alex Mangan, un dels directius de Here, una plataforma que facilita software per a la localització. Mangan ha remarcat que per aconsegir-ho «cal l’ajuda de la tecnologia ‘cloud’, dels mapes i de la interconnexió entre vehicles». Els experts preveuen que quan es perfeccioni la tecnologia i es faci accessible a tothom, els cotxes connectats, elèctrics i sense conductor ajudaran a reduir la sinistralitat, seran més eficients, menys contaminants i afavoriran una millor mobilitat a les ciutats.

A banda de la seguretat, l’altra assignatura pendent és la de la privacitat de els dades. La convergència d’aquests dos sectors, el de les telecomunicacions i l’automobilístic, és capaç de generar més de 24 trilions d’operacions per segon. Tota aquesta informació passa per les mans de dues de les indústries més potents del món. Per això les autoritats intenten regular la privacitat d’aquestes dades posant límits a la propietat i definint els usos que se’n pot donar. Les companyies també intenten que els sistemes siguin el més segurs possibles per evitar possibles ‘ciberatacs’.

La connectivitat i la conducció autònoma més enllà dels turismes

Més enllà dels usos turístics, els vehicles connectats també poden millorar altres negocis, com el de la logística. La cap de serveis digitals de Mercedes-Benz, Daniela Gerd, ha explicat aquesta tarda al saló que aquesta tecnologia pot ser molt útil per superar alguns del reptes que dificulten la feina d’aquest sector, com ara a ajudar a detectar embussos de trànsit, trobar les àrees de servei més adients i disponibles i trobar les rutes menys transitades de manera instantània. Gerd considera que la connectivitat als vehicles pot fer la vida més fàcil tant als treballadors com als vianants, les empreses que necessiten traslladar mercaderies i també a les asseguradores, que podran tenir un major control dels seus clients.

Per la seva banda Roborace i Formula-E han presentat el primer model de cotxe fórmula-1 completament elèctric i autònom. «Volem que a partir d’ara les competicions siguin d’intel·ligència», ha explicat el fundador de Formula-E, Alejandro Agag. El nou model de cotxe de carreres sense conductor pesa 975 quilos i segons els seus creadors, Roborace, també servirà per avançar cap a on va la indústria de l’automoció. «L’única pega que té és que no m’hi puc pujar a fer una volta, perquè això és el futur i no té conductor», ha conclòs el seu dissenyador, Daniel Simon.