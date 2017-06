Es duplica el nombre de treballadors que han fet vaga fins al maig, segons la CEOE

Els treballadors del metro de Barcelona, estibadors, taxistes, els dels servei d'atenció al client de l'AVE... Aquest 2017 hi ha hagut diversos col·lectius de treballadors que han protagonitzat vagues per protestar per les seves condicions laborals o contra la liberalització del seu sector. Aquest dimarts, la patronal espanyola, CEOE ha actualitzat l'informe de conflictivitat laboral i, justament, quantifica aquest augment de vagues en un 6,99% fins al 31 de maig en comparació amb el mateix període de l'any passat; en nombre de treballadors, són més del doble que l'any anterior.

Així, segons la CEOE hi ha hagut 413 vagues secundades per 171.074 treballadors, cosa que, segons aquesta patronal, va suposar la "pèrdua" de més de 4,5 milions d'hores de treball. Així, si es compara amb l'any passat, el nombre de vagues va créixer gairebé un 7% però les hores de treball "perdudes" van pujar un 57% i els treballadors que hi han participat un 117,93%.

La mateixa CEOE recorda que en aquestes xifres s'hi ha de tenir en compte la conflictivitat laboral de les vagues del sector de transport i comunicacions d'abril i maig, sobretot el sector del taxi, però també les dels estibadors, que justament aquest dimarts tornen a la negociació amb la patronal després de diverses jornades d'aturades als ports.

Només al maig es van començar 14 vagues a Barcelona, la segona ciutat després de Madrid amb més aturades d'aquest tipus

Si es diferencia per sectors, hi va haver 285 vagues en el sector privat (i restant, a més, les que la CEOE considera per motius extralaborals) amb 29.895 treballadors implicats, cosa que dispara el nombre d'aturades un 3% i un 114,8% les hores de treball perdudes. Els treballadors que hi van participar van augmentar un 86%.

Al sector públic, entre gener i maig hi va haver 106 vagues, secundades per 140.449 treballadors, que suposen 2,6 milions d'hores de treball perdudes. Així, les aturades han crescut més d'un 23%, les hores de feina no treballades un 55% i els treballadors participants un 129%.

Un més de maig rècord

Només al maig es van començar 117 vagues, segons la CEOE, amb 42.948 treballadors implicats. Si es compara amb el maig del 2016, s'han disparat un 95%, ja que aquell mes van ser 60 les protestes, i les hores perdudes un 264%.

Pel que fa a les causes de la conflictivitat, la CEOE assegura que la majoria dels casos són deguts a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació, que van ser 21 casos només fins al maig.

D'altra banda, per zones, només al maig a Barcelona es van iniciar 14 vagues, xifra només superada per les 16 de Madrid, unes protestes que van secundar 1.490 treballadors, més que els 1.024 de Madrid però menys que a Sevilla.