El petroli supera els 58 dòlars el barril, en màxims des de juliol del 2015

El preu del barril de petroli Brent ha superat aquest dimarts al mercat de Londres els 58 dòlars el barril, un sostre al qual no arribava des de juliol del 2015. La pujada es produeix després que hagi entrat en vigor, a partir d'aquest gener, la retallada de la producció acordada pels membres de l' Organització de Països Productors i Exportadors de Petroli (OPEP), a la qual s'han sumat altres estats que no són membres de l'organització, com Rússia.

Durant la sessió d'aquest dimarts el barril de Brent ha arribat a cotitzar a 58,38 dòlars, quan al començament de la sessió el preu era de 57,05 dòlars.

El petroli, al preu que interessa a Trump i PutinAixí, el darrer mes el preu del petroli s'ha apujat un 25%. L'OPEP va anunciar l'acord per retallar la producció a partir de gener el 30 de novembre, en la seva reunió ministerial. Des d'aquell dia els mercats van començar a descomptar la disminució d'estocs al mercat i el preu va començar a enfilar-se.

El 29 de novembre el barril de Brent costava 49,28 dòlars, i el 30, quan es va conèixer l'acord, ja va pujar a quasi 52 dòlars. Des d'aquella data el preu no ha parat de pujar.

La situació és la contraria a la de fa un any. En la reunió de l'OPEP de novembre del 2015 no es va tancar cap acord i el preu va començar a baixar, fins a tocar mínims al gener de l'any passat, quan va arribar a cotitzar per sota dels 30 dòlars el barril.