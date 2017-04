Els pisos turístics a Cuba, un negoci al límit

“Ara pintarem l’habitació i farem una porta per fora perquè els turistes puguin entrar sense passar pel mig de la casa”, explica molt convençuda la Sibyl, que viu amb la seva mare al barri de Miramar. És un dels districtes més tranquils i residencials de l’Havana, però no hi sovintegen els visitants estrangers perquè està situat a més de 15 km del cenre històric de la capital, la part més freqüentada pels yumas, l’equivalent cubà de guiris. Com la Sibyl, moltíssims cubans s’han animat a llogar habitacions de casa seva que han quedat lliures sense aturar-se a pensar que difícilment els turistes voldran allotjar-se en districtes allunyats del centre.

El cert és que tot Cuba viu una veritable febre del lloguer per la circumstància que no hi ha prou habitacions d’hotel per fer front al boom turístic que viu el país. Davant d’aquest fet, l’estat ha simplificat el procés pel qual s’adquireix la llicència per poder llogar habitacions. Per fer-se’n una idea, l’illa té registrades més de 65.000 habitacions d’hotel i aproximadament 17.000 casas particulares, la denominació oficial dels habitatges que tenen llicència, que es poden reconèixer per un símbol semblant al d’una àncora blava.

Si cada cop més cubans registren les seves cases és perquè el negoci funciona -les habitacions llogades van créixer un 130% el 2016-. Tot i el pagament inicial del permís i els alts impostos que cobra l’estat, els 25 o 30 dòlars la nit que es reben superen àmpliament el que guanya un treballador estatal, 24 dòlars al mes.

Aquesta oportunitat de negoci no s’ha escapat dels ulls d’Airbnb, que s’ha convertit en la primera gran empresa nord-americana a l’illa gràcies a una llicència del departament del Tresor dels EUA per no violar el bloqueig sobre Cuba. Tant és així que la multinacional ha desenvolupat un sistema de treball específic per a Cuba per superar els obstacles que suposa la baixa penetració d’internet a l’illa. Aquest sistema, més analògic que digital, es basa a ajudar a crear l’anunci de la casa a internet. El pagament als llogaters es fa a través de l’empresa VaCuba, especialitzada en l’enviament de remeses entre els EUA i el país caribeny, i en alguns casos les reserves es notifiquen per telèfon. Tot i els problemes que pot comportar la falta de connexió, Airbnb assegura orgullosa que Cuba és el mercat que ha crescut més ràpid en la història de la companyia.

Aquesta bombolla té històries boniques com la de la Yuni, una mare soltera amb una filla d’un any i mig que va decidir llogar les habitacions de casa seva fa poc més de dos anys quan la seva parella la va abandonar. Això li va permetre tirar endavant i comprar-li un cotxe de joguina a la seva filla. També ha millorat el barri Centro Habana, que fins feia molt poc era un dels pitjors de la capital i ara, a poc a poc, millora els seus carrers gràcies al turisme.

Els hotels es multipliquen

Però no només els cubans estan satisfets amb l’auge d’aquesta modalitat de turisme. L’estat també és un dels grans beneficiats, perquè li permet guanyar temps per anar construint nous hotels a un ritme vertiginós mentre el país es consolida com una destinació mundial de qualitat.

El 2015, el govern va anunciar un pla per construir 100.000 habitacions d’hotel fins al 2030. Això equival a més de 7.000 anuals, sense tenir en compte el manteniment de les actuals. Tot i que per al 2017 no està previst que s’arribi a les 7.000, sí que hi ha prevista l’obertura de set nous hotels a l’illa. Un d’aquests és el Manzana de Gómez de l’Havana, que s’inaugurarà a principis del mes que ve després de més de dos anys de construcció. Aquest establiment, que es troba a l’icònic Parque Central de la Habana Vieja, tindrà 200 habitacions. I a només uns carrers, a tocar del Malecón, han començat les obres de dos hotels més.

El que molts cubans com la Sibyl semblen desconèixer és que quan aquests establiments estiguin construïts les habitacions de casa seva perdran competitivitat i el seu mercat s’encongirà. Fidel a l’irònic esperit emprenedor, pel fet de viure en un país comunista, que caracteritza els habitants de l’illa, molts dels cubans que han decidit posar en lloguer les habitacions de casa seva o tenen pensat llogar el seu pis fan obres i millores per atraure els turistes. Aquestes rehabilitacions suposen una alta inversió si es té en compte el poder adquisitiu dels cubans. Hi haurà un moment en què la bombolla esclatarà. Mentrestant, la Yuni pinta la paret de l’entrada de casa seva.