Un de cada quatre contractes són per a menys d’una setmana

El govern espanyol treia pit quan a principis de mes es publicaven les noves dades de l’atur registrat i l’afiliació a la Seguretat Social. L’atur va baixar en 4.075 persones a Catalunya i 26.887 persones a tot l’Estat, gràcies a la campanya turística de l’estiu. La Seguretat Social va guanyar al juliol una mitjana de 56.222 afiliats, i en acabar el mes passat el total d’ocupats ja se situava en 18.489.329 persones a Espanya, la xifra global més significativa des del desembre del 2008.

Però la cara positiva de guanyar ocupació i reduir l’atur també té ombres, com la temporalitat del mercat laboral. Gairebé un de cada quatre contractes signats al mes de juliol, un 23,8% del total, va tenir una durada inferior a una setmana, segons les últimes dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Així doncs, la contractació del juliol es va tornar a caracteritzar per la seva curta durada, ja que dels 1,9 milions de contractes registrats, 458.814 van durar menys d’una setmana i 89.919 van ser d’entre 7 i 15 dies. Només 151.988 contractes, és a dir, un 7,88% del total, van ser indefinits.

Segons les dades del SEPE, 165.961 contractes van tenir una durada d’entre 15 dies i un mes, 295.060 d’entre un i tres mesos, i 111.286 d’entre sis mesos i un any. Els contractes d’entre sis i dotze mesos amb prou feines van superar els 25.000, i els de més d’un any es van situar en tan sols 5.400. Com és habitual, els contractes del juliol es van concentrar en el sector serveis, que va aglutinar el 75% del total, amb 1,45 milions, dels quals poc més d’un 5% van ser de caràcter indefinit. En particular, van destacar les activitats d’hostaleria, amb 417.268 contractes signats -310.295 en el segment de serveis de menjars i begudes i 106.973 en els allotjaments-, la majoria temporals. El comerç va sumar 218.159 contractes al juliol, més de la meitat al detall, i les activitats administratives i de serveis auxiliars, 189.784.

Al marge dels serveis, al juliol es van subscriure 194.610 contractes a la indústria, gairebé tots en la manufacturera, 183.241 en l’agricultura i 103.419 en la construcció. Les dades actualitzades del SEPE també revelen que els homes van acaparar el 55% dels contractes, 1,04 milions, mentre que les dones en van concentrar 834.519. Els homes van superar les dones en tots els sectors de l’economia excepte en els serveis. A més, al juliol es van convertir en indefinits 58.569 contractes i es van comptabilitzar 201 adscripcions en col·laboració social.

Reforma laboral

Segons l’Eurostat, l’oficina d’estadístiques de la Unió Europea, des de la reforma laboral del 2012, impulsada amb urgència per Mariano Rajoy, la taxa de temporalitat ha augmentat progressivament. Aquesta reforma ha penalitzat especialment els treballadors més joves. En el seu cas, l’augment dels contractes de durada determinada ha sigut encara més intens i durant el 2016 eren el 72,9% del total.

De fet, només Polònia supera lleugerament Espanya en temporalitat, i l’Estat està molt per sobre de la mitjana comunitària (14,2%) i de les grans economies de l’euro com Itàlia (14%), Alemanya (13,2%) i França (16,1%).