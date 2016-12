La realitat virtual de la catalana Visyon fa el salt als Estats Units

L’empresa de realitat virtual i realitat augmentada Visyon també vol fer les Amèriques. La companyia ja té clients al mercat americà i estrenarà oficines comercials a les ciutats de Nova York i Los Angeles el 2017. Actualment, l’empresa té delegacions a Madrid, Londres, Holanda i Milà, i n’obrirà una a Lisboa el mes vinent. Aquest any, al voltant d’un 25% dels ingressos de l’empresa s’han generat en països estrangers. El filó de Visyon són sobretot les campanyes d’experiències per a empreses, que s’utilitzen, per exemple, en congressos com el Mobile World Congress (MWC). Entre els seus clients hi ha noms com Desigual, Royal Caribbean, Iberdrola i el Barça.

De cara a l’any vinent, la companyia vol consolidar el lideratge a Espanya i convertir-se en el referent europeu del sector. L’any passat va assolir una facturació d’1,7 milions d’euros, aquest any superarà els tres milions i la seva previsió per al 2017 és ingressar-ne cinc. Fins ara, l’empresa s’ha autofinançat i ha accedit a crèdits bancaris, però a partir de l’any vinent buscarà un inversor per impulsar el pla d’expansió. Visyon va arrencar el negoci el 2011 enfocada en els serveis d’innovació i els nous formats audiovisuals. “Volíem fugir del que feia la indústria i veure quins eren els següents passos”, explica el conseller delegat de la companyia, Pere Pérez.

Per exemple, van ser els responsables de la posada en escena del fundador de Facebook Mark Zuckerberg durant el MWC d’aquest any. L’emprenedor americà va aparèixer per sorpresa a la presentació de Samsung per parlar amb una audiència de 5.000 persones que podia veure continguts creats per Visyon a través d’unes ulleres de realitat virtual.

Innovació social

A banda del negoci corporatiu, la companyia dedica un 20% de la facturació a projectes d’innovació social. En aquest sentit, ha col·laborat amb la fundació pionera Alzheimer Society al Regne Unit en una experiència de realitat virtual per conscienciar sobre el dia a dia d’un malalt de demència. L’empresa té una plantilla de 60 treballadors i preveu incorporar-ne 20 més durant el 2017. La idea de l’empresa és continuar amb el negoci a Barcelona, però mantenir almenys una desena de treballadors a l’estranger.