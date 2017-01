El rebut de la llum pujarà un 26% de mitjana al gener

El rebut de la llum pujarà un 26% de mitjana respecte al mes de gener de l'any passat per al gruix dels consumidors acollits a la tarifa regulada, el que es diu preu voluntari del petit consumidor (PVPC), segons els càlculs fets mitjançant el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Aquesta pujada, en termes absoluts, suposa uns 14 euros més en el rebut de la llum a final de mes respecte al mateix mes de l'any anterior.

Els càlculs estan fets per a un consumidor tipus que té contractat el PVPC amb una de les comercialitzadores de referència. Es tractaria d'una llar amb una potència contractada de 4,4 kilowatts (kW) i un consum anual de 3.000 kilowatts hora (kWh), és a dir, 250 kWh al mes.

El preu de la llum es dispara: calcula quant pujarà el rebut a final de mesPer aquest client el rebut pujarà a 64,69 euros, enfront dels 51,97 euros que hauria pagat al gener del 2016, un increment del 13,7%, lleugerament superior al 26%.

Respecte al mes anterior, el desembre del 2016, quan el preu majorista ja havia començat a augmentar, el rebut augmentarà en un 9%, és a dir, en uns 5 euros.

D'altra banda, el consum de gas durant el mes de gener a Espanya s'ha incrementat en un 26%, tant per la demanda domèstica degut a l'onada de fred, com a la demanda per producció elèctrica a les centrals de cicle combinat.

El consum de gas ha pujat durant els primers 26 dies de gener a 32.805 gigawatts hora (GWh), un 26,2% més que en el mateix període de l'any passat, segons les dades del gestor tècnic del sistema, Enagás.

El consum convencional ha augmentat un 22,1%, degut bàsicament a les necessitats de calefacció pel fred. Els cicles combinats per a la generació elèctrica han consumit 5.728 GWh, un 49,5% més que en el mateix període de l'any passat, per cobrir les necessitats de generació elèctrica, davant la caiguda de la generació eòlica i hidràulica.

Precisament el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, les úniques mesures que ha proposat per rebaixar el rebut de la llum és incidir en el mercat del gas. En aquest sentit, el creador del mercat del gas (Mibgas) amb el que el govern espanyol espera augmentar l'oferta per rebaixar els preus començarà a actuar aquesta mateixa setmana.

Aquest creador de mercat és Gunvor Internacional, un comercialitzador actiu en altres mercats europeus. Està previst que actuï per compte el govern espanyol fins al 30 de juny. L'operador entarà al mercat comprant i venent gas de manera continuada, de manera que s'asseguri que hi ha en cada moment oferta suficient per atendre als operadors i, per tant, que no hi hagi excés de demanda insatisfeta, que faria pujar els preus.