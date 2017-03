Les vendes de cotxes s'estanquen al febrer

Les matriculacions de cotxes s'han estancat al febrer. El mes passat es van matricular 97.796 turismes a tot l'Estat, una xifra que suposa només un 0,2% més respecte el mateix període de l'any passat. Segons l'associació de fabricants, l'aturada té dos motius: un mercat de particulars que s'ha mantingut pla i el descens entre les empreses de lloguer, que només han matriculat 24.144 vehicles, una xifra que representa el 9,2% menys que l'any anterior.

Segons les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam), aquesta baixada és fruit del calendari, principalment perquè la Setmana Santa va caure al març en 2016 i aquest any tindrà lloc a l'abril. "Per aquesta raó, un gran nombre de llogadors de cotxes s'espera que renovi les seves flotes al març, de cara a la temporada alta turística que arrenca, precisament, amb l'inici de la Setmana Santa", han assegurat.

Per contra, el lleuger augment total al febrer es va aconseguir gràcies a l'empenta de la cadena d'empreses, que va contrarestar el retrocés a la resta de canals de venda.

L'ús de les matriculacions "tàctiques" altera les xifres

L'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove) ha mostrat la seva preocupació per l'alentiment del conjunt de les matriculacions de vehicles a Espanya al febrer i ha destacat que el 12,3% dels lliuraments del mes passat es van concentrar a l'últim dia, amb més de 12.100 operacions. L'organització ha indicat que les empreses van mantenir el mercat automobilístic espanyol al febrer, "en gran mesura sustentat per l'estirada de les matriculacions tàctiques", realitzades pels concessionaris i, en menor mesura, per les marques.

"Les matriculacions de les xarxes s'han convertit ja en una mala pràctica del sector", ha subratllat Ancove, i alhora ha destacat que el que les xifres s'hagin quadrat en l'últim dia s'explica per la necessitat de complir amb els objectius establerts per les marques. Davant aquestes dades, el president de l'associació, Elías Iglesias, va afirmar que els concessionaris no poden seguir suportant l'esforç financer que implica estar comprant uns vehicles a preus superiors als que podran vendre'ls al mercat, ja que aquests diners es recupera cada vegada més tard, en ser cada vegada més complicat donar sortida al volum d'unitats de 'quilòmetre 0' i d'un altre tipus d'ofertes comercials.

Per això, des de l'organització ressalten la necessitat que les marques donin prioritat a les seves xarxes comercials enfront de les exigències de les seves fàbriques i que s'ajustin els objectius que imposen a la realitat del mercat. Ancove també destaca la necessitat d'adoptar mesures per incentivar la renovació un parc de vehicles "molt envellit" i que té alts nivells de contaminació i menors mesures de seguretat."Un pla de desballestament estructural ha d'anar més enllà d'una simple subvenció. Ha d'incloure mesures fiscals, com el canvi de l'impost de circulació primant els cotxes més nets; mesures de circulació urbana, establint sistemes que prevalguin els cotxes menys contaminants davant dels més antics; mesures de control de desballestament mitjançant un reforç a la ITV i un control dels desguassos per assegurar que els cotxes no tornen a les carreteres ", argumenta Iglesias.

L'associació demana que les futures ajudes a la compra de cotxes haurien d'incloure vehicles usats de menys de cinc anys, així com que s'incentivi amb majors aportacions la retirada dels cotxes que superin els quinze anys.