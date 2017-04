Digitalització i talent, claus de futur del comerç català

La Generalitat ha organitzat la Setmana del Comerç, una iniciativa pionera i de país que es va celebrar del 20 al 26 de març a tot Catalunya, amb l’objectiu d’apropar al sector, especialment al comerç urbà i de proximitat, eines per millorar la seva competitivitat i esdevenir un espai de debat i intercanvi de coneixement. El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va assenyalar que “és una iniciativa inèdita, que s’ha volgut impulsar amb la voluntat que durant la setmana el comerç fos el protagonista absolut, apropant coneixement al sector i alhora apropant al ciutadà l’important paper que desenvolupa, no només des d’una perspectiva econòmica, sinó perquè el comerç fa barri, ciutat, i fa país”.

La Setmana del Comerç es va iniciar el dilluns 20 de març amb una sessió inaugural a la Llotja de Mar, on el conseller Baiget va presentar al sector els Incentius al Comerç 2017, i va continuar del 21 al 24 de març al Mobile World Centre, amb les Jornades Comerç Increïble, unes jornades de coneixement i debat articulades en quatre eixos d’actuació: la transformació digital del comerç; l’enfortiment de projecte i creixement de l’empresa comercial; l’aposta per la professionalització del sector, i la internacionalització de l’empresa comercial.

Un total de 3.933 persones van seguir les jornades Comerç Increïble de la Setmana del Comerç, i cal destacar que, d’aquesta xifra, 696 persones ho van fer presencialment al Mobile World Centre, i 3.237 van fer el seguiment en streaming a través de xarxes socials i del web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de Catalunya.

Al marge dels actes celebrats a Barcelona, arreu del territori català s’hi van sumar 103 entitats i associacions comercials que van organitzar un total de 122 activitats de promoció i d’intercanvi d’experiències diferents, entre d’altres.

540x381 Font: CCAM Font: CCAM

La directora general de comerç, Muntsa Vilalta, va voler ressaltar “la complicitat” de les 103 associacions i entitats sectorials i territorials del sector, que “s’han implicat totalment”. Segons Vilalta, “és un signe de l’empenta i dinamisme del teixit associatiu comercial català”.

1. PRESENTACIÓ DEL PLA D’INCENTIUS AL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA 2017

Amb aquest pla, que té una dotació prevista de 7,5 milions d’euros, la Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç, vol fer costat al sector per millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient. El termini per acollir-se a aquests ajuts s’obre ara, a principis d’abril. El programa de subvencions al comerç 2017 es completarà amb la publicació, entre maig i juny, de la segona convocatòria d’ajuts adreçats especialment a l’empresa comercial i a l’activitat firal.

2. L’AUTODIAGNOSI TIC, UNA EINA PER CONÈIXER L’ESTAT DE MADURESA DIGITAL

També s’han presentat durant la Setmana del Comerç el Programa de Transformació Digital del Comerç, elaborat per la Direcció General de Comerç, i l’Autodiagnosi, una eina d’autoavaluació que permet a les empreses comercials conèixer el seu estadi de maduresa digital. Amb el punt de partida de l’Autodiagnosi, el Programa de Transformació Digital posa a l’abast del sector diferents itineraris de millora i de treball que permeten fer el salt digital, o en el seu cas, optimitzar l’aprofitament de les noves tecnologies.

3. EL PRIMER CENS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS

Una tercera novetat és el Cens d’Establiments Comercials de Catalunya, una eina estadística que permet disposar de dades com el nombre total d’establiments, la densitat comercial (en nombre d’establiments per cada 1.000 hab., i en m per cada 1.000 hab.), o la distribució de l’oferta comercial per sectors d’activitat. Aquest Cens retorna dades amb un elevat grau de detall de la distribució del comerç, ja que no només conté la informació agregada de tot Catalunya, sinó que permet desglossar dels indicadors fins a nivell municipal, fins i tot a nivell de barri. El retorn és una radiografia del context comercial molt acurada territorialment.

4. OPORTUNITATS DE NEGOCI A FRANÇA, EL PRÒXIM ORIENT I MÈXIC

L’última sessió de Comerç Increïble es va dedicar a la internacionalització i va comptar amb tres taules rodones per abordar les oportunitats de negoci per al sector comercial en els mercats de França, el Pròxim Orient i Mèxic. Representants de les empreses Naulover, Torrons Vicens, Party Fiesta, Bóboli, Enrique Tomás i de la Cambra de Comerç de França van participar en aquesta sessió.

5. TOURS VIRTUALS 360º A MERCATS MUNICIPALS

Al Mobile World Center també s’ha presentat la iniciativa Elsmercats.cat, que impulsa la Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç i del CCAM, amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat dels mercats, donar-los visibilitat, i millorar el seu posicionament en el sector de la distribució comercial. La iniciativa es va presentar a través dels Tours Virtuals 360º que, utilitzant la tecnologia VR, va permetre fer visites virtuals per mercats d’arreu de Catalunya.

6. TECNOLOGIES A L’ABAST DEL SECTOR AL TECNOESPAI

Dins les activitats paral·leles es va organitzar igualment el Tecnoespai, un espai instal·lat al MWC que va acollir un total de 15 projectes empresarials que integren una variada oferta de serveis tecnològics per a empreses comercials i per a entitats del sector.