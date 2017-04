La Generalitat obre el Registre de parelles estables de Catalunya

La Sandra i en Jordi tenen 27 i 37 anys. Són veïns de Prats de Lluçanès i acaben de ser pares de l’Aleix, però no estan casats. A les 11.30 hores de dilluns passat es van convertir en els primers inscrits al Registre de parelles estables de Catalunya. La inscripció és gratuïta i l’han fet presencialment, a la seu central del Departament de Justícia, a Barcelona. La inscripció en aquest Registre és un dels requisits perquè les parelles estables, també anomenades parelles de fet, tinguin dret a la pensió de viduïtat, encara que no estiguin casades.

Per cobrar aquesta pensió, la Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions fonamentals a la persona que envidua. La primera, que acrediti un mínim de cinc anys de convivència en parella. La segona, que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit al registre, la Seguretat Social en denegarà la pensió de viduïtat. Fins ara, l’única opció per poder cobrar-la era constituir-se com a parella estable davant de notari, amb els mateixos requisits d’anys de convivència i de temps transcorregut des de la constitució de la parella. “Facilitem el compliment dels criteris per accedir a la pensió de viduïtat: aquesta era un demanda necessària que dona seguretat jurídica a les persones que lliurement decideixen constituir-se com a parella de fet, i de forma gratuïta”, va explicar el conseller de Justícia, Carles Mundó.

Assegurar l’accés universal a un registre de parelles estables

Amb la creació del Registre de parelles estables de Catalunya, el Departament de Justícia assegura que tots els ciutadans tinguin accés a un registre de parelles estables, amb independència del seu lloc de residència. Fins ara, en canvi, els únics registres eren d’abast municipal i només n’havien creat un nombre reduït d’ajuntaments.

El Registre de parelles estables de Catalunya neix amb la intenció de concentrar tota la informació sobre parelles estables. A banda de les persones que s’hi inscriguin directament, el Registre també podrà incorporar la informació sobre les parelles inscrites als registres municipals i constituïdes davant de notari. L’existència d’aquest Registre dificulta el frau i facilita l’obtenció dels certificats.

El Codi civil equipara les parelles estables i els matrimonis

El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó de treball quan es produeix una separació.

TELÈFON DEL REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE CATALUNYA

93 316 41 23

CORREU ELECTRÒNIC

parelles.justicia@gencat.cat

PÀGINA WEB DEL REGISTRE

justicia.gencat.cat/ca/serveis/registre-parelles-estables

QUI S’HI POT INSCRIURE?

El Registre està a disposició de totes les persones que compleixen els requisits que defineix el dret civil català. El llibre segon del Codi civil de Catalunya estableix que la parella estable manté una convivència amb condicions equivalents a les d’un matrimoni. La legislació civil identifica tres possibles supòsits per acreditar-ho. Només cal que se’n compleixi un. El primer, que la convivència duri més de dos anys ininterromputs. El segon, que la parella hagi tingut un fill en comú. I el tercer, que les dues persones hagin formalitzat la relació davant de notari.

COM I A ON S’HA DE FER?

La inscripció és gratuïta. El formulari per a la sol·licitud presencial es pot descarregar per Internet. La documentació es pot presentar a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. Les persones que vulguin sol·licitar més informació disposen del telèfon 93 316 41 23, del correu electrònic parelles.justicia@gencat.cat i d’una pàgina web específica.

CONSTITUCIÓ DE LA PARELLA ESTABLE A TRAVÉS DE NOTARI

Cada any hi ha al voltant de 4.000 parelles estables que es constitueixen davant de notari. Habitualment, les parelles que no estan casades visiten el notari per primera vegada quan tenen un fill o quan compren un habitatge. Quan fan testament o designen els tutors dels fills en cas de defunció, també aprofiten per constituir-se com a parella estable. A partir d’ara, cada vegada que es constitueixi una nova parella estable davant de notari, els seus membres podran sol·licitar que se’ls inscrigui automàticament al Registre de parelles estables de Catalunya.

DIFERÈNCIES AMB LES PARELLES CASADES

La major part de les diferències entre els matrimonis i les parelles estables es posen de manifest en aspectes de la legislació estatal referents a la fiscalitat, els permisos laborals i la immigració.

1. Successions. Els cònjuges i els convivents tenen els mateixos drets i obligacions.

2. Compensació econòmica per raó de treball per separació. El membre de la parella que hagi treballat per a la llar i que ho hagi fet sense retribució té dret a percebre una compensació econòmica.

3. Fills en comú. Els drets i les obligacions en relació amb els fills no depenen de la relació de parella sinó del fet de ser-ne pare o mare.

4. Prestació alimentària per separació. En el cas dels matrimonis, l’obligació es manté durant la separació, però s’extingeix amb el divorci. En el cas de les parelles estables, un dels membres pot exigir la prestació si la necessita per a la seva sustentació.

5. Prestació compensatòria per separació. En el cas dels matrimonis, hi ha el dret a mantenir el nivell de vida adquirit durant el matrimoni. En el cas de les parelles estables, no es preveu aquesta possibilitat.

6. Atribució de l’habitatge per separació. En el cas dels matrimonis, l’ús de l’habitatge es pot atribuir a la part més necessitada. En el cas de les parelles estables, l’ús de l’habitatge s’atribueix al seu propietari. Si hi ha fills en comú, pot ser diferent.

7. *Pensió de viduïtat. En el cas dels matrimonis, es cobra en tots els casos. No es tenen en compte els ingressos. En el cas de les parelles estables, calen 5 anys de convivència, 2 anys des de la inscripció o constitució i complir els criteris d’ingressos.

8. *Fiscalitat en l’IRPF. En el cas dels matrimonis, es pot tributar l’IRPF conjuntament o per separat. En el cas de les parelles estables, només es pot presentar la declaració de l’IRPF per separat.

9. *Permís. En el cas dels matrimonis, 15 dies de permís retribuït. En el cas de les parelles estables, sense permís.

10. *Nacionalitat. En el cas dels matrimonis, es pot demanar després d’un any de convivència en matrimoni. En el cas de les parelles estables, no es preveu aquesta possibilitat.

11. *Permís de maternitat i paternitat. Els permisos no depenen de la relació de parella sinó del fet d’haver estat pare o mare.

12. *Reagrupament familiar. La Llei d’estrangeria equipara els drets de les parelles casades i les parelles estables.

NOTA: Aquest quadre és orientatiu i no detalla els diferents supòsits previstos en el Codi civil ni en la resta de normativa aplicable. *Legislació estatal

