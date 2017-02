Justícia augmenta la retribució del torn d’ofici, que recupera el nivell que tenia abans de la crisi

La retribució dels advocats i procuradors del torn d’ofici augmentarà un 1,3% per cadascuna de les seves actuacions. Per fer-ho possible, el Departament de Justícia destinarà 61,3 milions d’euros al servei d’assistència jurídica gratuïta durant el 2017. D’aquesta quantitat, 55,3 milions corresponen als serveis que prestaran els advocats, i 6 milions, als que prestaran els procuradors.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, destaca que, amb l’increment per al 2017, la retribució del torn d’ofici “es recupera de les grans retallades dels anys més durs de la crisi” i es converteix en la millor des del 2011. Mundó també remarca que “l’esforç per reconèixer” el torn d’ofici ha situat els professionals que presten l’assistència jurídica gratuïta a Catalunya en els més ben pagats de tot l’Estat. No obstant això, el conseller avisa de “la necessitat d’aplicar nous increments” durant els pròxims anys per “continuar dignificant” la seva feina. El titular de Justícia també remarca que el Departament paga “puntualment” els serveis dels col·legis professionals.

Mundó va fer aquestes declaracions en el marc de la signatura del Conveni per a la prestació d’assistència jurídica gratuïta del 2017 amb el president del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Carles McCragh, i amb el president del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro.

McCragh va manifestar la seva satisfacció pel fet que “el Govern estigui complint amb el seu compromís d’anar recuperant, de forma gradual, les aportacions al torn d’ofici entre els anys 2011 i 2013”. Per la seva banda, López Chocarro va destacar la feina del Departament per a “la millora de la gestió” i el compromís dels procuradors d’“incrementar la qualitat del servei”.

Un 30% més que la resta de l’Estat

Dues de cada tres actuacions dels advocats del torn d’ofici són assistències al detingut, procediments abreujats, judicis ràpids, judicis verbals, procediments contenciosos de família i servei de guàrdia. Si es pren la retribució d’aquestes assistències jurídiques com a referència, els advocats del torn d’ofici català són els que cobren més de tot l’Estat. La mitjana estatal és de 214 euros per actuació i, en canvi, la catalana és de 290 euros. Per tant, el Departament de Justícia paga per sobre d’un 30 % més que a la resta de l’Estat. En total, hi ha 12 sistemes de retribució del torn d’ofici diferents. A banda de Catalunya, a Andalusia, l’Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Galícia, Madrid, Navarra, el País Basc, la Rioja i el País Valencià també tenen tarifes pròpies al marge de les del Ministeri de Justícia. Catalunya és l’única que paga amb caràcter mensual els serveis dels advocats i els procuradors del torn d’ofici. A la resta de l’Estat, les administracions fan els pagaments de manera trimestral.

Més de 140.000 beneficiaris

L’any 2016 hi va haver 460.000 actuacions d’advocats i procuradors del torn d’ofici. Es tracta d’una quantitat que es manté estable, sense puntes destacables en anys anteriors. D’aquestes actuacions, se n’han beneficiat més de 141.000 persones sense recursos per iniciar un procés judicial.

L’àmbit penal, el més destacat

El 63% de la despesa d’assistència jurídica gratuïta és per a assumptes de l’àmbit penal, com robatoris, furts, tràfic de drogues, lesions, violència domèstica, o per conduir sota els efectes de l’alcohol, entre molts d’altres. El 27% és per a procediments de l’àmbit civil, com desnonaments i divorcis. El 3% és per a conflictes laborals, com els acomiadaments. L’1,5% és per a reclamacions contra l’Administració. La resta engloba actuacions amb acords extrajudicials o els recursos de cassació.

Servei d’orientació jurídica

El Conveni per a l’assistència jurídica gratuïta també inclou 900.000 euros que el Departament de Justícia pagarà als col·legis d’advocats per a la prestació del servei d’orientació jurídica. Aquest servei proporciona als ciutadans un primer consell orientador i gratuït sobre qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi. També els informa de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o a altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, com la conciliació i l’arbitratge, per tal d’evitar la via processal i analitzar la viabilitat de la seva petició. Així mateix, assessora els ciutadans sobre el dret a obtenir assistència jurídica gratuïta i els informa de la documentació necessària per sol·licitar-la.

ACCÉS A LA JUSTÍCIA EN CONDICIONS D’IGUALTAT

L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a les persones que no tenen prou recursos per iniciar un procés judicial. En aquests casos, el Departament de Justícia assumeix el cost de la seva defensa i representació davant dels tribunals amb l’objectiu de garantir l’accés a la justícia en condicions d’igualtat, amb independència del poder adquisitiu dels ciutadans. El reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta inclou la informació i l’assessorament previs al procés judicial, la mediació familiar i la designació d’un advocat i un procurador d’ofici. El web de l’Administració de Justícia de Catalunya, justicia.gencat.cat, conté més informació sobre l’assistència jurídica gratuïta.