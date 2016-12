Per Nadal, demanem seguretat viària

Les festes nadalenques es caracteritzen per àpats copiosos i celebracions familiars i amb amics en què sovint es beu alcohol. El Nadal, però, no és un període d’excepció per al “si beus no condueixis”, i cal tenir-lo ben present. En cas que no et puguis moure en transport públic, una bona opció és que un familiar o amic no begui i s’encarregui de conduir per evitar riscos innecessaris a la carretera, l’anomenat conductor alternatiu.

I és que cal tenir en compte que gairebé la meitat dels conductors morts l’any passat en accident de trànsit, un 48,9%, havien consumit o bé alcohol, o drogues o fàrmacs, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. Els principals efectes del consum d’alcohol en la conducció són l’augment del temps de reacció, problemes de percepció, d’atenció, control i coordinació, així com també l’increment de la somnolència. A més, tot i que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el fet és que el risc d’accident pot incrementar, atès que l’única taxa segura és el 0,0%.

Conduir + distracció = accident

Segur que aquests dies rebràs un munt de missatges i trucades per desitjar-te bones festes i un feliç any nou, i segur que et faran molta il·lusió i voldràs llegir-los i contestar-los tots de seguida, però per la seguretat de tots no ho facis mentre estàs conduint.

En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit vol posar especial atenció a recordar la importància de mantenir l’atenció durant la conducció i evitar distraccions, atès que aquestes, especialment les relacionades amb l’ús de telèfons mòbils, s’han convertit en la principal causa en els accidents amb víctimes a les carreteres de Catalunya. I és que un de cada tres sinistres mortals i el 28% dels accidents greus d’enguany han estat provocats per aquestes desatencions.

Així és que, mentre condueixis, sempre però també durant aquestes festes, desconnecta el mòbil, estigues alerta i posa tota la teva atenció a la carretera, als senyals de trànsit, als altres vehicles, als vianants, a respectar la velocitat, a mantenir la distància de seguretat, a posar els intermitents... i, sobretot, oblida’t d’enviar o llegir felicitacions amb el mòbil durant la conducció. Tingues present que conduir manipulant el mòbil té els mateixos efectes que circular quadruplicant la taxa d’alcoholèmia.

En trajectes curts, alerta!

Els desplaçaments d’aquests dies festius són principalment trajectes curts que es fan per vies convencionals ja conegudes. És per això que convé recordar que la conducció sempre requereix concentració i atenció per evitar tenir un accident. A més, en aquestes carreteres d’un carril per sentit cal anar amb compte amb els avançaments per evitar topades frontals, el tipus d’accident més mortífer. Encara que arribis tard al dinar de Nadal, no corris al volant, el que és important és arribar.

Un altre consell que cal tenir present és que, per molt curt que sigui el trajecte, ja sigui per carretera o dins de població, si vas amb nens al cotxe sempre han d’anar cordats amb el sistema de retenció adequat als seients de darrere. Una frenada sobtada per un imprevist pot tenir conseqüències greus per als infants si no van lligats. La mateixa recomanació serveix per al conductor i la resta d’ocupants del vehicle: per curt que sigui el desplaçament, el cinturó sempre et protegeix.

Mal temps, bona conducció

El mal temps, tant quan hi ha pluja, neu, gel, boira o vent, i que d’altra banda és tan típic en aquestes dates, empitjora i dificulta les condicions per circular per les carreteres. Per això, des del Servei Català de Trànsit et volem recordar que, si condueixes amb alguna d’aquestes inclemències, cal que tinguis presents dues regles bàsiques: d’una banda, la prevenció, per evitar qualsevol incidència que pugui ser anticipada, i, de l’altra, la prudència, per poder reaccionar i actuar de forma segura davant de qualsevol fenomen meteorològic. Per exemple, disminueix la velocitat per evitar perdre el control del vehicle i augmenta la distància de seguretat entre vehicles. I en cas de situacions extremes que fan que se circuli encara amb més dificultat i perill per a la seguretat viària, com ara una precipitació important, atura’t fora de la calçada, en un lloc apropiat, i senyalitza la teva posició.

Què pots fer des de la prevenció?

Posa el vehicle a punt amb una revisió, ja que a l’hivern està sotmès a unes condicions meteorològiques més dures:

Revisa l’estat mecànic general i comprova els frens.

Comprova les escombretes i el funcionament de l’eixugaparabrises.

Revisa l’enllumenat del vehicle.

Comprova els nivells de líquid de fre i d’oli i de líquid anticongelant.

Revisa l’estat dels pneumàtics per assegurar una bona adherència a la carretera i evitar la relliscada.

