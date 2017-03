El Saló de l’Ensenyament arriba carregat de novetats

Orientar els joves de cara al seu futur professional. Aquest és l’eix principal de la 28a edició del Saló de l’Ensenyament, que tindrà lloc al palau 2 del recinte de Montjuïc del 22 al 26 de març. Triar el futur acadèmic i professional no sempre és fàcil, i les opcions són molt diverses, motiu pel qual l’espai comptarà enguany amb més de 175 expositors de centres universitaris, d’estudis superiors, complementaris, de formació professional o d’espais d’estudi d’idiomes. Tots ells oferiran diferents serveis d’informació i assessorament per als alumnes i també per a les seves famílies. A més, amb Futura i ITWorldEdu, la Setmana de la Formació i el Treball oferirà en conjunt un total de 235 expositors.

Per la seva banda, la catorzena edició de Futura posarà a disposició dels estudiants, els dies 24 i 25 de març al palau 5 del recinte de Montjuïc, tota la informació sobre màsters i postgraus. Hi participaran 60 expositors d’universitats tant públiques com privades, però també escoles de negocis, centres de formació contínua i col·legis professionals. Per segon cop consecutiu, el congrés de referència en el sector de les TIC en l’educació, l’ITWorldEdu, aterrarà al mateix palau 5 del recinte de Montjuïc els dies 21 i 22 de març. L’esdeveniment presentarà les novetats tecnològiques, les experiències educatives i les aplicacions innovadores que puguin millorar la formació dels alumnes.

Les novetats d’enguany

La col·laboració de la Generalitat amb el Saló de l’Ensenyament és molt estreta a través dels departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Coneixement i amb la participació també de la secretaria d’Universitats i Recerca. Segons el secretari de polítiques educatives, Antoni Llobet, un espai com el Saló forma part d’una “estratègia cabdal i nuclear” del departament en “l’orientació dels estudiants, perquè triïn el seu recorregut en funció de les seves aptituds i habilitats”. A banda d’informar els visitants sobre les opcions de formació existents i oferir orientació pel que fa a les beques i els ajuts disponibles, Ensenyament aportarà dues novetats al Saló. D’entrada, es posarà a disposició dels visitants un recorregut d’orientació i xerrades informatives sobre els diferents ensenyaments postobligatoris, amb tota l’oferta per al curs vinent.

Aquest recorregut inclourà un videotutorial, visites guiades i també un espai d’orientació individualitzada, per part de psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs. Alhora, uns tutors oferiran visites guiades als alumnes amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les visites, que tindran lloc de dimecres a divendres, cada 15 minuts. L’altra novetat serà el projecte El Departament Informa, que farà xerrades de mitja hora per a grups de fins a 50 persones sobre els diferents ensenyaments postobligatoris, amb el mateix objectiu d’oferir orientació útil als alumnes a l’hora de triar estudis. Unes novetats, segons Llobet, que “serviran per fer una visita més ordenada del Saló i de més fàcil interpretació”. Des de l’organització del Saló destaquen també les EOI Idiomes Experience, unes sessions introductòries a diverses llengües que oferiran les Escoles Oficials d’Idiomes amb professors d’àrab, coreà o rus, entre d’altres.

Les professions en joc

El mercat laboral i l’oferta d’estudis són cada cop més volàtils, i en aquest context l’espai Les Professions en Joc aterra al Saló de l’Ensenyament. Es tracta d’una taula rodona formada per professionals de referència en diversos sectors econòmics que debatran sobre el futur dels diferents oficis. L’objectiu és clar: veure quines feines deixaran d’existir en els pròxims anys i quines en naixeran de noves. A nivell genèric, la iniciativa organitzada per la Fira de Barcelona i Educaweb també apuntarà la formació més idònia i les competències que hauran de tenir els estudiants en un futur. Aquesta taula estarà complementada també per un espai d’exploració on els alumnes podran conèixer les diferents opcions professionals al seu abast, a través de vídeos testimonials o diccionaris professionals. Autoconeixement, presa de decisions o l’estat del mercat seran el pal de paller d’aquestes intervencions.

Per als alumnes i per als professors

Però els alumnes i les seves famílies no seran els únics protagonistes del Saló de l’Ensenyament, sinó que també hi haurà un espai dedicat al professorat arran de l’èxit que va tenir aquesta iniciativa l’any passat. A banda dels tallers i seminaris per als docents que posa en disposició el Saló de l’Ensenyament, també s’ha creat l’eina El teu Saló, perquè des de la web els professors puguin preparar amb antelació la seva visita amb els alumnes.

Una altra gran novetat serà la presentació de la nova web Canal Universitats, que inclourà un llistat oficial de tots els estudis que es poden cursar a Catalunya. Alhora, aquest nou recurs posarà a disposició del públic informació sobre l’accés a la universitat, el procés de preinscripció i matriculació i les proves d’accés a la universitat (PAU), així com un espai específic amb informació de totes les beques i les ajudes disponibles. Per complementar aquesta eina, especialistes de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, l’AGAUR, atendran de forma personalitzada els alumnes.

Aposta per la formació professional

L’espai dedicat a la formació professional és un dels més grans, amb 47 expositors repartits en més de 2.800 metres quadrats. Un cop més, el Saló vol mostrar que els cicles formatius són una gran opció perquè els joves puguin accedir al món laboral, i per aquest motiu Ensenyament informarà de tots els cursos d’aquest tipus, que estan vinculats, principalment, al sector industrial. Llobet destaca, des del departament d’Ensenyament, que, malgrat que “tradicionalment no s’hagi posat l’accent en la formació professional, és una via amb moltes possibilitats d’inserció laboral”.

Les noves tecnologies

Tal com calia esperar, les noves tecnologies tindran un pes rellevant al Saló gràcies a l’Aula de Tecnologies Multimèdia. L’espai organitzat pel Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC inclourà diversos tallers pràctics sobre animació 2D i 3D, amb demostracions pràctiques d’animació i videojocs, i fins i tot amb un videojoc creat per professors de la UPC. A més, per novè any consecutiu, a l’annex del palau 2 l’Espai Ciència integrarà 14 estands on es mostrarà un ampli programa d’activitats divulgatives i experiments per despertar la vocació científica entre els estudiants d’ESO i batxillerat que hi participin.

El Saló més internacional

Aprendre nous idiomes, i fins i tot viatjar a l’estranger per fer-ho, és una de les opcions més atractives per a molts estudiants. En aquest sentit, també es comptarà amb el Saló dels Idiomes, on, en coordinació amb l’Associació de Promotors de Cursos a l’Estranger (ASEPROCE), s’oferiran 16 expositors per donar a conèixer l’oferta d’estades i cursos a l’estranger. Més enllà d’això, el Saló també comptarà amb la participació de prop de dotze universitats britàniques sota el paraigua del British Council. L’espai Futura també oferirà un servei personalitzat per als estudiants, amb tallers pràctics per buscar feina tant en l’àmbit nacional com internacional.

235 expositors i múltiples activitats i dinàmiques es conjuraran durant una setmana per donar un cop de mà als estudiants a l’hora de triar els seus estudis.