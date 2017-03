Barcelona es consolida com a casa de les 'start-ups'

El Four Years From NoW ( 4YFN) ja no és només el germà petit del Mobile. El congrés d'emprenedoria paral·lel a la cita de la indústria del mòbil fa tres dies que ha inundat la capital catalana amb 600 ‘start-ups’, d’aquí i estrangeres, que busquen la seva oportunitat per enlluernar els 700 inversors que recorren els estands del pavelló de la Fira de Montjuïc. La relació de Barcelona amb l’emprenedoria viu un moment dolç que ja s’ha traduït en casos d’èxit com la venda de Social Point a la cotitzada catalana Take-Two per 230 milions d’euros o la de Privalia al grup francès Vente Priveé.

Perquè Barcelona s’ha convertit en un cau de cultiu per a les tecnològiques més joves? El soci fundador de Nauta Capital, Daniel Sánchez, ha donat al 4YFN els ingredients per la recepta de l’ecosistema barceloní. Començant pel fet que s’hi hagi instal·lat una cultura emprenedora, reforçada per la presència d’escoles tècniques i de negocis de renom. «Tenim una oportunitat per convertir-nos en el ‘hub’ de capital risc més important d’Europa», ha explicat l’inversor. «És un procés que està gairebé acabat», afegeix.

Els números acompanyen. La inversió en ’start-ups’ catalanes ha fet un salt en els últims anys, acostant-se a les 100 operacions de capital risc el 2016, segons un estudi del fons de capital risc madrileny K Fund. Només tres anys abans, la xifra rondava les quaranta inversions anuals, les mateixes que va aconseguir Madrid l’any passat. Segons Sánchez, la clau és que «no pots empènyer només una de les peces, has de fer que l’ecosistema es mogui».

Ecosistema madur

I aquesta roda, assegura, gira més de pressa quan hi ha més ‘start-ups’ i, sobretot, més grans. L’any passat es van crear prop de 180 noves ‘start-ups' a Catalunya, gairebé el doble de les 60 que van néixer el 2006, segons dades d’Acció. Tot i així, Sánchez ha reconegut que encara cal un esforç perquè en els propers anys els fons d’inversió locals també creixin prou per accedir a ampliacions de capital cada vegada més grans, que ara pràcticament només són accessibles per al capital risc estranger.

Segons l’inversor, l’ecosistema de Barcelona s’acabarà de consolidar quan més companyies arribin a l’etapa de maduresa. "Potser no hi haurà un Google català en 10 anys, però tenim casos per pensar que ens hi estem acostant", ha afirmat. A més, ha afegit que el procés no està aturant aquestes inversions, que "van on hi ha el negoci".