Com s’ha d’ensenyar als nens a estimar la lectura? ¿Hi ha alguna fórmula per aconseguir que s’acabin perdent en obres d’autors com Mercè Rodoreda, Daniel Pennac i Emili Teixidor? El primer que s’ha de tenir en compte és que el context no ajuda: “Se’ns demana que formem nens lectors en una societat que no ho és”, apunta Ana María Margallo, coordinadora del màster de formació del professorat de secundària de la UAB. Un estudi sobre la participació cultural de la joventut catalana entre el 2001 i el 2015 assegura que els joves d’entre 15 i 30 anys llegeixen més que els adults. L’informe, publicat l’any passat i impulsat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i la Generalitat, manté que un 21% dels joves han llegit més de cinc llibres l’últim any (excloent les lectures d’estudis o de feina) per només un 16% dels adults. A més, un 40% dels catalans més grans de 30 anys reconeixen no haver-ne llegit cap durant aquest període, enfront d’un 27% dels joves.

“Que un nen assoleixi l’hàbit lector no s’aconsegueix d’un dia per l’altre ni en una etapa educativa determinada”, explica Amàlia Ramoneda, responsable de la biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. La base s’ha de començar a teixir des de l’inici de l’escolarització. “Els mestres els han de llegir contes, poemes o àlbums ajustats a la seva edat, i a mesura que es van fent grans anar introduint nous gèneres fins a arribar als clàssics”, exemplifica la bibliotecària. Per aconseguir-ho els docents han de tenir una bona formació, una biblioteca escolar rica i un espai adequat per a la lectura. A més, la literatura ha d’estar present a totes les classes: “Un professor de matemàtiques els pot parlar de l’últim llibre que ha llegit”, afegeix. La família també s’hi ha d’implicar. Els pares han de llegir davant dels nens, els han d’explicar contes o anar tots junts a la biblioteca.

Joves desenganxats dels llibres

Per impulsar l’hàbit lector, Ensenyament va donar llum verda l’any 2011 al pla d’impuls de la lectura que preveia, entre altres mesures, que els alumnes de primària llegeixin cada dia a l’escola durant 30 minuts el llibre que vulguin, una iniciativa que en el nou pla que el govern presentarà al maig es mantindrà. L’objectiu de la conselleria és aconseguir que consumeixin una mitjana de 25 llibres a l’any. “El pla, però, també és important per al professorat perquè requereix la implicació de tot l’equip docent”, especifica la subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme d’Ensenyament, Mònica Pereña. A secundària l’obligatorietat d’aquesta mitja hora de lectura diària desapareix però des del departament s’assegura que es potencien altres espais on els joves poden mantenir aquest hàbit, com els clubs de lectura que s’impulsen des de les biblioteques.

Precisament en aquesta etapa els adolescents solen desenganxar-se dels llibres. “Deixen de llegir perquè tenen moltes més inquietuds”, diu Pereña. Els estudis ho confirmen. L’últim informe sobre els hàbits de lectura dels infants i joves de Catalunya (de 6 a 16 anys), publicat el 2010 pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, conclou que a gairebé la meitat dels joves de 16 anys no els agrada llegir (48,4%), mentre que un altre estudi de l’Associació Espanyola de Comprensió Lectora apunta que un 37% prefereixen entretenir-se amb altres activitats. “Si s’ha treballat l’hàbit lector des de petit, però, aquest tall entre la lectura i l’adolescència durarà poc”, coincideixen Margallo i Ramoneda.