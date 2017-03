La Fiscalia denuncia el president de la Juve per contacte amb clans mafiosos

La Fiscalia de la Federació Italiana de Futbol (FIGC) ha acusat el president del Juventus de Torí, Andrea Agnelli, de mantenir contactes amb clans mafiosos infiltrats entre els seguidors i de facilitar-los entrades, segons ha informat avui ell mateix.

Agnelli va assenyalar en un comunicat que la notificació s'ha produït aquest mateix dissabte i que la mesura també afecta l'exdirigent Francesco Calvo, al responsable de seguretat Alessandro D'Angelo i a Stefano Merulla, exresponsable de la taquilla. "En la jornada d'avui, fa pocs minuts, m'ha estat notificada 1 denúncia per part de la Fiscalia federal", ha informat Agnelli.

Se'ls acusa mantenir contactes amb clans mafiosos infiltrats a les grades, pertanyents presumptament a la ' Ndrangheta, la màfia calabresa, per gestionar les entrades a l'estadi, que eren repartides entre els ultres. Agnelli va negar aquestes acusacions, les va qualificar d'inacceptables i ha avançat que defensarà "el bon nom del Juventus que durant massa temps ha estat enfangat o sotmès a curiosos processos experimentals per part de la justícia esportiva".

"Tot això és inacceptable i fruit d'una lectura parcial i preconcebuda sobre el Juventus i no respon a la lògica de la justícia", ha lamentat el president de la "Vecchia Signora". "Mai m'he reunit amb capos mafiosos", ha assenyalat, i alhora apuntava que "com és sabut" s'ha reunit amb totes les categories d'aficionats, també amb ultres.

"Si alguns d'aquests personatges han adquirit avui posicions diferents de cara a la justícia penal, això és una cosa que en aquell moment no se sabia", ha afegit Agnelli. El màxim representant del Juventus va assenyalar que el club no pot substituir la justícia encara que va oferir la seva disponibilitat per col·laborar amb la Comissió Antimafia amb l'objectiu que aquest organisme s'assabenti directament de la seva posició "sense mediacions".

L'any passat, la Fiscalia de Torí va concloure una investigació sobre algunes famílies considerades pertanyents a la 'Ndrangheta a què s'acusava, a més de delictes contra persones i patrimoni, de l'intent d'infiltració en algunes activitats del Juventus.