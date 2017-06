Alonso ja tramita el visat per canviar d’aires

Al rei Joan Carles se li va escapar a la cursa d’Abu Dhabi del 2014 que Fernando Alonso tornaria a córrer la temporada següent a McLaren. I l’actor Michael Douglas -que s’ha passat tot el cap de setmana al Circuit Gilles-Villeneuve al costat dels de Woking- va apuntar ahir que aquesta serà l’última temporada d’Alonso a la F-1. D’algun lloc deu haver tret aquesta informació, ell que té certa tendència a capbussar-se. Aquesta setmana hem rebut diversos senyals que podrien ser indicatius del final d’un cicle. Tant Zak Brown com Eric Boullier, els màxims responsables de l’equip de l’asturià, han reconegut que el crèdit a Honda s’acaba al setembre, i que aleshores prendran decisions dràstiques. Si han arribat tan enllà amb les seves declaracions, deu ser perquè els accionistes de l’equip els hi deuen haver permès. L’espanyol ha coincidit amb ells a l’hora de posar data al deadline de la relació amb aquest equip.

Si no guanya abans del setembre, bon vent. O, el que seria el mateix, que hauria de passar un miracle per continuar. McLaren, doncs, pot canviar de proveïdor de motors, i Alonso... d’especialitat. Sobretot perquè ara per ara no té lloc en cap altre equip, per molt que ens vulguin convèncer de l’opció d’anar a Mercedes o -més exòtic encara- de tornar a Ferrari, com s’ha dit darrerament. El cap de setmana vinent -que no hi ha F-1- tindrem una primera pista. Si, després de córrer a les 500 Milles d’Indianapolis, el d’Oviedo encara té esma d’acostar-se a les 24 Hores de Le Mans -com fa tres anys-, l’adeu a la F-1 estarà una mica més a prop.

Ahir, quan el motor del seu cotxe es va tornar a trencar a dues voltes del final, Alonso va fer feliç els de Liberty Media, i va demostrar que de l’experiència americana n’ha après alguna cosa més que rodar en un oval. Va baixar del McLaren, es va enfilar a la graderia, barrejant-se amb els aficionats, i els va regalar els guants. Pur espectacle a l’americana. Com fan a la IndyCar, aquest campionat que tan bé l’ha acollit. Dijous, a la roda de premsa, li van preguntar si es podria dedicar a aquest certamen a temps complet en algun moment. La confirmació del seu “I per què no?” la vam tenir amb el seu gest d’ahir.