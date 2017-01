Messi, el mig del camp i Ter Stegen

Messi

Va fer un gol, però va cridar especialment l’atenció la seva capacitat per fer passades diagonals als seus companys. Les passades en vertical ofereixen molta seguretat al Barça, ja que permeten que un jugador entrant per l’esquerra ataqui l’esquena del lateral dret rival. Messi va repartir passades a tothom en el lloc i el moment adequats, donant sempre una posició privilegiada al receptor. Es va fer un fart de repartir regals.

El mig del camp

Les lesions d’Iniesta i Busquets van obligar el centre del camp d’emergència a fer un pas endavant. Arda Turan va millorar molt i va fer un bon partit, i Denis va interpretar bé el partit malgrat que no va tenir temps per escalfar. Els jugadors sempre van entendre què calia fer, ja fos protegir-se amb la pilota en moments clau o atacar amb velocitat en altres fases. Era un partit en què el mig del camp havia de dir com calia jugar. I ho va fer amb encert.

Ter Stegen

Feia molt que no li vèiem aturades de mèrit com aquestes, al porter alemany. A Eibar es va veure un Ter Stegen molt segur i encertat en la sortida de pilota, movent-la de banda en banda, controlant-la amb calma i encertant sempre la decisió. Va tenir molta participació i va aturar xuts complicats d’Adrián i Pedro León. La competència de Cillessen a la Copa sembla que l’ha animat a millorar després d’uns partits en què no havia ofert la seva millor versió.