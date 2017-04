Anàlisi Ricard Torquemada

Umtiti i Messi

Messi va assumir la responsabilitat en atac, tant a la primera part com a la segona, repartint passades, driblant i xutant les faltes, tot i que sense punteria. I Umtiti va ser el gran líder de la defensa, tant quan es jugava amb una línia de quatre com quan es va apostar per una defensa de tres més arriscada. El francès va guanyar moltes curses complicades partint de posicions on havia de rectificar i va demostrar així el seu nivell.

Els suplents

Els equips grans han d’intentar guanyar les lligues amb les seves plantilles, i no només amb un equip d’11 o 12 jugadors. El Madrid guanya partits amb suplents, com a Leganés, tal com ho fa la Juve o el Bayern. No es pot guanyar la Lliga o aspirar als tres títols, amb una segona unitat sense pes. Ni Mathieu, ni Denis, ni André Gomes van estar a l’altura del partit i no és el primer cop que passa. La secretaria tècnica tindrà deures.

Neymar

Va fer el pitjor partit d’aquest any 2017, un any brillant, en un mal dia a Màlaga. En la jugada de la seva expulsió, havia guanyat la posició, però la perd i fa una entrada fora de mida quan s’havien fet canvis tàctics per millorar. Va estar fora del partit, imprecís, sense llegir bé els espais reduïts. Tothom pot tenir un mal dia, però a la Rosaleda no va controlar la impotència de saber que no li estaven sortint les coses.