Ángel Torres: "Guardiola podia haver entrenat al Getafe quan estava al filial del Barça"

Entrevistat al programa 'El Transistor' d''Onda Cero', el president del Getafe, Ángel Torres, va confessar que l'ara tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, podria haver dirigit al conjunt madrileny poc abans que el Barça acomiadés a Frank Rijkaard.

"Guardiola em cau bé, li tinc apreci. Vam parlar amb el seu representant a Barajas abans de que el truqués el Barça i estava disposat a venir al Getafe per entrenar a Primera", ha assegurat Torres, que ha reconegut que el tècnic de Santpedor va arribar a dir "que si", però que un canvi de plans de darrera hora de la directiva blaugrana va acabar mantenint-lo a l'entitat blaugrana.

Aleshores, al Getafe l'entrenava Michael Laudrup, que sonava com un dels candidats millor situats per dirigir la banqueta del club blaugrana. El danès va dirigit el conjunt madrileny el curs 2007-08, al final del qual no va renovar el contracte va marxar a Rússia per dirigir l'Spartak de Moscou. Aleshores, Torres va trucar Guardiola abans que ho fes el Barça, però tot s'acabaria precipitant amb la sortida de Frank Rijkaard.