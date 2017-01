El Barça i la família Cruyff acorden el dia per anunciar l'homenatge a l'holandès

El 24 de març el Barça i la família Cruyff preveuen anunciar les accions que impulsarà el club per homenatjar Johan Cruyff. Així ho han acordat el fill de l'exjugador i extècnic blaugrana, Jordi Cruyff, i el vicepresident del Barça, Jordi Cardoner, en una trobada celebrada a Tel Aviv. Coincidint amb el dia en el qual es complirà un any de la mort de Cruyff, el Barça anunciarà què es farà en el marc de l'Espai Barça per rendir tribut a l'holandès.

Cardoner, conjuntament a la directora de la Fundació, Mària Vallés, i el director executiu, Nacho Mestre, han estat durant aquesta setmana a Israel per promocionar la imatge de la Fundació, i han aprofitat el viatge per reunir-se amb els representants del Maccabi Tel Aviv, el club del qual Jordi Cruyff n'és director esportiu.