Cru retorn a la realitat quatre dies després de tocar el cel (2-1)

El Barça, com li passa a tothom, ha descobert que els nits històriques són excepcions. Passen molt de tant en tant i les recordes sempre, ja que van ser excepcionals. I els altres dies, et toca treballar fort, patint situacions incòmodes. Quatre dies després de tocar el cel contra el PSG, el Barça s'ha estimbat a Riazor patint una derrota que complica de nou la lliga (2-1), deixant al Madrid en safata la possibilitat de recuperar el liderat, amb un partit menys per als homes de Zidane. La darrera derrota del barça en lliga era aquella del 2 d'octubre. També a terres gallegues, amb el Celta.

Malgrat que ha fet mèrits per endur-se com a mínim un punt, ha estat un Barça cansat, com si no hagués superat les emocions de dimecres. Tothom treballa pitjor quan pateix ressaca després d'una gran nit, i Messi no ha estat una excepció. Sense Neymar, l'argentí no ha aconseguit liderar als seus companys i el Barça, castigat en dos córners rivals, ha estat incapaç de protagonitzar una nova remuntada.

Luis Enrique, sense el lesionat Neymar ni Rafinha, ha donat igualment descans a Rakitic, Iniesta i Umtiti. I com no, ha jugat amb el sistema tàctic que ha permès a l'equip millorar les darreres setmanes. Sergi Roberto quan calia feia de titular i quan calia, era un migcampista més associant-se amb Denis Suárez, Busquets i André Gomes. I tot, amb Arda Turan ocupant el lloc de Neymar, com era previsible.

El partit però, no ha estat bo. Després de les emocions de la Champions, el Barça s'ha retrobat en una realitat incòmode contra un Deportivo que ha millorat des de que va arribar Pepe Mel a la banqueta. Sense Neymar, l'home que ha marcat diferències quan l'equip patia, el joc passava sempre per Messi, però l'argentí, l'únic jugador que ha jugat absolutament tots els partits aquest any 2017 amb el Barça, s'ha vist eclipsat per una teranyina defensiva gallega que l'aïllava. I per acabar-ho d'adobar, la forta pluja ha tret velocitat a la pilota. Busquets, avançant la seva posició, ha buscat algunes passades verticals per intentar crear problemes al Deportivo, com una en que Sergi Roberto ho ha fet tot bé excepte la centrada, però el duel era un exericic de donar cops de cap contra un mur sense aconseguir crear perill.

540x306 Messi, rebent una falta d'Albentosa durant el Depor-Barça / EFE/Lavandeira jr Messi, rebent una falta d'Albentosa durant el Depor-Barça / EFE/Lavandeira jr

Just abans del descans, el Deportivo s'ha anat estirant, animant-se. I si Ter Stegen ha fet un gran aturada en una rematada de Joselu, en el córner posterior, el porter alemany ha comès una greu errada, deixant la pilota morta que ho tenia tot a favor per controlar-la. I Joselu ha fet el gol local (40').

Si la primera part ha acabat amb accent gallec, la segona ha començat amb accent català i després d'una jugada on Sergi Roberto i Denis han estat encertats, Luis Suárez ha caçat una pilota morta dins de l'àrea per empatar (46'). Un xut sec, d'aquells on no tens temps per pensar. La pilota cau i tu xutes amb l'ànima, amb l'instint de qui ha nascut per fer gols, com Suárez. Però el gol no ha servit per crear inseguretats en el Deportivo, i l'equip de Mel ha aconseguit fer córrer el Barça cap a la seva defensa amb contres obrint el camp on els barcelonistes, cansats, perdien el control.

Luis Enrique ha entès que calia aturar-ho tot, tornar a començar, recuperar el control. I ha fet un doble canvi als 58 minuts, donant pas a Iniesta i Rakitic per André Gomes i Arda Turan. El partit dels dos ha estat francament dolent, però especialment desesperant ha estat el portuguès, qui no ha donat ni ritme al joc, ni ha donat consistència, mostrant-se perdut envoltat de jugadors que anaven amunt i avall.

Amb els canvis, Denis i Sergi Roberto han passat a obrir el camp, per tal d'estirar al màxim la zona que li calia defensa al Deportivo, confiant en generar espais per on podrien treure el cap Iniesta, Rakitic i un Messi que seguia desaparegut, com si mentalment encara no hagués baixat d'aquella tanca un va celebrar el gol de Sergi Roberto. Però el calendari no permet gaudir dels grans èxits més enllà d'uns pocs dies, i el temps anava passant amb el risc de deixar-se dos punts que ho canviarien tot de nou.

540x306 Luis Suárez ha marcat a Riazor / EFE/Lavandeira jr Luis Suárez ha marcat a Riazor / EFE/Lavandeira jr

Mel ha respost als canvis del Barça fent entrar el màxim assistent de l'equip, el turc Emre Çolak. Amb la idea d'assegurar-se que els seus homes no es limitarien només a defensar. Bruno Gama i Joselu s'han encarregat de donar la raó al seu tècnic amb una bona contra on Ter Stegen, ferm, ha abraçat la pilota. Piqué, qui ha guanyat gairebé tots els duels individuals, també s'ha fet un fart de recuperar pilotes contra un Deportivo que volia convertir el partit en un espectacle vertical. Però el Barça, amb Iniesta, el feia més horitzontal, tancat mica en mica als deixebles de Mel. Amb la intenció que el partit es jugués amb una sola porteria: el resultat ha estat una contra on com en el cas del primer gol, una bona ocasió local ha acabat en córner i posteriorment, Alex Bergantiños ha rematat de cap marcant el 2-1 (75'). El Barça ha reclamat que no era córner, amb raó, ja que Ter Stegen no havia tocat la pilota, i també una possible falta de Bergantiños en saltar sobre Alba, amb menys raó. Però la principal queixa serà la incapacitat de defensar els córners locals, ja que els dos gols han arribat així.

Amb 13 minuts per jugar, Denis, qui tampoc ha tingut el seu dia a la seva terra, ha cedit el lloc a Alcácer. L'espai de Denis per la bamda l'ha ocupat un Jordi Alba que gairebé s'ha oblidat de defensar, instal·lant en camp contrari una munió de jugadors que no ha aconseguit convertir la possessió de pilota en ocasions clares de gol, més enllà d'una falta de Messi. Ter Stegen de fet, ha evitat el 3-1 en una contra de Fayçal Fajr.

Si el Reial Madrid derrota el Betis, superarà en dos punts al Barça i encara li quedarà el partit de Vigo. I de pas, el Sevilla, que va punxar a casa amb el Leganés, segueix a tres punts d'un Barça que ha fet baixar a la terra a tots els seus seguidors en el primer partit posterior a la remuntada. La propera remuntada, segura,ment, s'haurà de fer a la classificació. I un cop tingui les cames més fresques, aquest Barça ha demostrat que pot fer-ho.