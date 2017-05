Luis Enrique: "Tenim baixes en defensa, però també solucions"

Luis Enrique, tècnic del Barça, ha parlat abans del penúltim partit de la lliga, al camp del Las Palmas, admetent que "fora de cas l'equip canari no ha aconseguit els bons resultats que ha merescut pel joc, és un equip amb un bon tècnic i bones individualitats".

Sobre les baixes en defensa, ha admès que "en tenim moltes, però tenim solucions a la plantilla2, sense voler parlar de noms propis i deixant clar que l'elecció del sistema tàctic, amb tres o quatre defenses, no dependrà d'aquestes baixes. "Tinc moltes opcions, però a la banda dreta caldrà que jugui algú que ho ha fet poc, per aquella zona. És un repte bonic". De Piqué ha dit "tenia un malestar i no ha pogut entrenar, aquesta setmana, serà baixa".

El Barça però, dependrà sempre del Madrid. L'equip blaugrana necessita que els blancs punxin en un dels tres partits de lliga que els queden. L'entrenador però, ha volgut deixar clar que no vol treure conclusions sobre la temporada fins que aquesta acabi. De fet, ha deixat clar que "fa molt de temps que només miro el que fa el Barça".

Luis Enrique no ha volgut confirmar si Neymar es va discutir amb Unzué.