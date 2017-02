El Barça es juga mitja classificació davant Vranjes

El Barça Lassa d’handbol encara avui la recta final de la fase de grups de la Lliga de Campions amb la visita del Flensburg (19.30 hores, Esport3). El conjunt de Xavi Pascual és a tres partits de certificar la seva condició de primer de grup, cosa que els permetria classificar-se directament per als quarts de final. Evitar els vuitens no és sinònim d’estar més a prop de la fase final de Colònia, però sí que oxigena el calendari. Aconseguir aquest privilegi passa per mantenir la regularitat d’aquesta temporada i per aconseguir els dos punts al Palau.

Tot i el seu estil visual, ràpid i combinatiu, l’equip que entrena Ljubomir Vranjes s’està mostrant excessivament irregular. De fet, és un dels pitjors equips a casa de tot el circuit (només ha sumat tres punts en cinc partits). Lluny de la seva pista ha funcionat millor, amb un balanç de quatre triomfs i una desfeta. “Som conscients de la qualitat del Flensburg, però volem seguir guanyant i acabar al capdavant del grup”, afirma Xavi Pascual. Els germànics, campions de l’edició del 2014, han anat perdent solidesa amb els anys, però mantenen la qualitat quan troben el seu lloc sobre el parquet. El Barça s’espera la seva versió del partit d’anada, que es va resoldre per un ajustat 27-28. Els culers tancaran definitivament aquest primer tram de competició jugant diumenge que ve a la pista del Kiel i l’11 de març al Palau contra el Wisla Plock.